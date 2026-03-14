Nuvole nere nel cielo di Fujairah Keystone

Un incendio è scoppiato oggi in un importante snodo petrolifero degli Emirati Arabi Uniti, nel porto di Fujairah, a causa della caduta di detriti provenienti da un drone intercettato, secondo quanto riportato dall'ufficio stampa dello scalo, citato dalla Cnn.

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L'incidente si è verificato mentre l'esercito iraniano ha avvertito che potrebbe colpire porti e banchine degli Emirati Arabi Uniti come rappresaglia per l'attacco statunitense all'isola di Kharg, cruciale polo per l'esportazione di petrolio iraniano.