  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Incendio ad uno snodo petrolifero negli Emirati, colpito da detriti drone

SDA

14.3.2026 - 18:10

Nuvole nere nel cielo di Fujairah
Nuvole nere nel cielo di Fujairah
Keystone

Un incendio è scoppiato oggi in un importante snodo petrolifero degli Emirati Arabi Uniti, nel porto di Fujairah, a causa della caduta di detriti provenienti da un drone intercettato, secondo quanto riportato dall'ufficio stampa dello scalo, citato dalla Cnn.

Keystone-SDA

14.03.2026, 18:10

14.03.2026, 18:16

L'incidente si è verificato mentre l'esercito iraniano ha avvertito che potrebbe colpire porti e banchine degli Emirati Arabi Uniti come rappresaglia per l'attacco statunitense all'isola di Kharg, cruciale polo per l'esportazione di petrolio iraniano.

I più letti

In Italia un pieno può costare fino a 30 franchi in meno: ecco perché la benzina è così cara in Svizzera
Sfratto definitivo per Mickey Rourke dalla sua villa di Los Angeles
Nek rilancia «Dalla strada al palco Special» su Rai1
Torna l'inverno in Svizzera, in Ticino forte pericolo nevicate
A l'Havana la popolazione allo stremo assalta la sede del Partito comunista

Altre notizie

Ticker Medio Oriente. Missili su basi USA in Arabia Saudita - Media: «L'Iran ha 450 chili di uranio arricchito, per 11 bombe»

Ticker Medio OrienteMissili su basi USA in Arabia Saudita - Media: «L'Iran ha 450 chili di uranio arricchito, per 11 bombe»

Europa. Francia alle urne per i sindaci, a Parigi è sfida all'ultimo voto

EuropaFrancia alle urne per i sindaci, a Parigi è sfida all'ultimo voto

Cuba. A l'Havana la popolazione allo stremo assalta la sede del Partito comunista

CubaA l'Havana la popolazione allo stremo assalta la sede del Partito comunista

Medio Oriente. Pugno duro di Teheran contro i sostenitori di Pahlavi

Medio OrientePugno duro di Teheran contro i sostenitori di Pahlavi