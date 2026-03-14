Medio OrienteIncendio ad uno snodo petrolifero negli Emirati, colpito da detriti drone
SDA
14.3.2026 - 18:10
Un incendio è scoppiato oggi in un importante snodo petrolifero degli Emirati Arabi Uniti, nel porto di Fujairah, a causa della caduta di detriti provenienti da un drone intercettato, secondo quanto riportato dall'ufficio stampa dello scalo, citato dalla Cnn.
Keystone-SDA
14.03.2026, 18:10
14.03.2026, 18:16
SDA
L'incidente si è verificato mentre l'esercito iraniano ha avvertito che potrebbe colpire porti e banchine degli Emirati Arabi Uniti come rappresaglia per l'attacco statunitense all'isola di Kharg, cruciale polo per l'esportazione di petrolio iraniano.