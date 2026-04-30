  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra in Medio Oriente La CNN: «La guerra in Iran costa agli Stati Uniti 40-50 miliardi»

SDA

30.4.2026 - 07:27

A contribuire agli elevatissimi costi la distruzione di un aereo E-3 Sentry. (foto d'archivio)
A contribuire agli elevatissimi costi la distruzione di un aereo E-3 Sentry. (foto d'archivio)
Keystone

La stima di 25 miliardi fornita da un alto funzionario del Pentagono in merito al costo totale della guerra con l'Iran fino a oggi è una cifra al ribasso, che non include il costo della riparazione dei danni ingenti subiti dalle basi statunitensi nella regione.

Keystone-SDA

30.04.2026, 07:27

30.04.2026, 09:41

È quanto riferito alla Cnn da tre persone a conoscenza dei fatti. Una delle fonti ha affermato che la stima reale del costo si aggira intorno ai 40-50 miliardi di dollari, tenendo conto delle spese di ricostruzione delle installazioni militari statunitensi e della sostituzione delle infrastrutture distrutte.

Gli attacchi iraniani nel Golfo, nei primi giorni della guerra, hanno danneggiato gravemente almeno nove siti militari statunitensi in sole 48 ore, colpendo strutture in Bahrein, Kuwait, Iraq, Emirati Arabi Uniti e Qatar, come riportato dalla Cnn.

Diversi sistemi radar e altre apparecchiature critiche statunitensi in Medio Oriente sarebbero stati distrutti dagli attacchi iraniani, tra cui il sistema radar di una batteria missilistica Thaad americana in Giordania e gli edifici che ospitano sistemi radar simili in due località degli Emirati Arabi Uniti. Un aereo E-3 Sentry dell'aeronautica statunitense è stato inoltre distrutto in un attacco contro una base in Arabia Saudita.

Il funzionario del Pentagono che attualmente ricopre la carica di responsabile finanziario dell'agenzia ha dichiarato ieri alla Commissione per le Forze Armate della Camera che «la maggior parte» dei 25 miliardi di dollari di spesa da lui citati è stata destinata alle munizioni e il Segretario alla Difesa Pete Hegseth si è rifiutato di specificare se tale cifra includesse anche la riparazione dei danni alle basi statunitensi.

I più letti

Jannik Sinner e il garage da milioni: tra Ferrari, Porsche e il «no» del manager a 18 anni
Coop e Migros richiamano urgentemente dei formaggi contaminati
La rivelazione inattesa di Sal Da Vinci: «Mia moglie mi lasciò per una minigonna»
Queste 5 truffe sono le più pericolose per gli anziani... e non solo
Non raggiunge l'orgasmo in un salone erotico, massaggiatrice condannata. Ecco perché

Altre notizie

Disputa con il cancelliere Merz. Trump: «Valutiamo la riduzione delle truppe USA in Germania»

Disputa con il cancelliere MerzTrump: «Valutiamo la riduzione delle truppe USA in Germania»

400 persone in arresto. La marina d'Israele sequestra 50 navi della Global Sumud Flotilla. Poteva farlo in acque internazionali?

400 persone in arrestoLa marina d'Israele sequestra 50 navi della Global Sumud Flotilla. Poteva farlo in acque internazionali?

Reporter senza frontiere. Libertà di stampa nel mondo ai livelli minimi degli ultimi 25 anni

Reporter senza frontiereLibertà di stampa nel mondo ai livelli minimi degli ultimi 25 anni