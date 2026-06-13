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Stati Uniti Il nome di Donald Trump tolto dal Kennedy Center

SDA

13.6.2026 - 11:43

Il Kennedy Center, inaugurato nel 1971 e dedicato all’ex presidente John Fitzgerald Kennedy, è il cuore delle arti dello spettacolo a Washington.
Il Kennedy Center, inaugurato nel 1971 e dedicato all’ex presidente John Fitzgerald Kennedy, è il cuore delle arti dello spettacolo a Washington.
Keystone

Le immagini riprese da una troupe della Cnn mostrano che stamattina presto alcuni operai hanno iniziato a rimuovere il nome del presidente Donald Trump da una parete esterna del Kennedy Center.

Keystone-SDA

13.06.2026, 11:43

13.06.2026, 13:22

Questo perché lo storico centro per le arti performative non ha rispettato la scadenza per conformarsi alla sentenza di un giudice federale che imponeva la rimozione del nome di Trump dall'edificio e ha chiesto ulteriore tempo per attuare la direttiva.

Gli avvocati del Dipartimento di Giustizia che rappresentano il centro hanno dichiarato venerdì sera che, sebbene i lavori fossero in corso, i temporali nell'area di Washington hanno causato dei ritardi.

Hanno aggiunto che le squadre prevedevano di rimuovere completamente il nome di Trump «nelle prime ore» di sabato.

Il giudice distrettuale statunitense Casey Cooper aveva fissato alle 23:59 di ieri il termine entro il quale il centro avrebbe dovuto certificare di aver ottemperato al suo ordine.

Il giudice non ha ancora risposto alla richiesta del centro di avere più tempo per confermare l'avvenuta esecuzione dell'ordine.

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