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Medio Oriente Trump riunisce i vertici USA: sul tavolo nuove azioni contro l’Iran

SDA

12.5.2026 - 07:01

Donald Trump Sta valutando se riprendere gli attacchi all'Iran
Donald Trump Sta valutando se riprendere gli attacchi all'Iran
Keystone

Il presidente americano Donald Trump sta incontrando in queste ore la sua squadra per la sicurezza nazionale e i alti vertici delle forze armate Usa per discutere le future strategie per il conflitto con l'Iran, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari.

Keystone-SDA

12.05.2026, 07:01

12.05.2026, 07:59

Lo riferisce la Cnn, citando fonti informate.

Il Wall Street Journal afferma da parte sua che gli Emirati Arabi Uniti avrebbero condotto attacchi militari contro l'Iran. Il Paese sembra ora maggiormente propenso a tutelare il proprio potere economico e la propria crescente influenza in tutto il Medio Oriente.

Alcune fonti riferiscono che, tra le operazioni, c'è stato anche un raid contro una raffineria situata sull'isola iraniana di Lavan, nel Golfo Persico, ai primi di aprile, all'incirca nel momento in cui il Donald Trump ha annunciato il cessate il fuoco.

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