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Medio Oriente La Cnn: «Trump ha annunciato 37 volte un accordo imminente con l'Iran »

SDA

9.6.2026 - 14:09

La CNN ha contato le affermazioni di Donald Trump.
La CNN ha contato le affermazioni di Donald Trump.
Keystone

Donald Trump ha annunciato che un accordo con l'Iran era imminente ben 37 volte.

Keystone-SDA

09.06.2026, 14:09

09.06.2026, 14:30

A fare i conti delle dichiarazioni trionfali del presidente americano è stata Cnn, che spiega come siano passati più di due mesi da quando il presidente Donald Trump ha annunciato un cessate il fuoco con l'Iran, affermando all'epoca che le due parti erano vicine a un accordo.

Il 7 aprile, ricorda, Trump ha dichiarato sui social media che erano «a buon punto», ma che servivano due settimane affinché «l'accordo fosse finalizzato e perfezionato».

Concluse dicendo che «è un onore vedere questo problema di lunga data vicino alla soluzione». La soluzione non è però arrivata, rimarca Cnn.

Ciononostante, Trump ha trascorso i due mesi successivi continuando a suggerire che l'accordo fosse imminente.

E lo ha fatto appunto ben 37 volte, tra post sui social media, apparizioni pubbliche e telefonate con i media, con annunci di accordo imminente o dicendo che l'Iran era disperato di raggiungerlo.

«Non c'è alcuna indicazione che ciò sia più vero oggi di quanto lo fosse il 7 aprile – scrive Cnn – Ma Trump continua a ripeterlo, o perché è un illuso, o perché cerca di calmare i mercati finanziari, o perché pensa di poterlo far avverare con la sola forza di volontà».

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