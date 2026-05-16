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Guerra «Trump mai così vicino a riprendere gli attacchi contro l'Iran»

SDA

16.5.2026 - 08:28

Secondo i media diversi segnali sembrano indicare imminenti attacchi all'Iran.
Secondo i media diversi segnali sembrano indicare imminenti attacchi all'Iran.
Keystone

Donald Trump non sarebbe mai stato così vicino, dall'inizio del cessate il fuoco, a riprendere gli attacchi contro l'Iran. Lo riferiscono fonti informate alla Cnn proprio quando il presidente americano è rientrato dalla Cina alla Casa Bianca.

Keystone-SDA

16.05.2026, 08:28

16.05.2026, 09:00

Stati Uniti e Israele sarebbero impegnati in «intensi preparativi» per riprendere la guerra, già a partire dalla prossima settimana, ha dal canto suo riportato il New York Times. Una notizia che ha trovato ampio risalto sulla stampa israeliana.

Due funzionari mediorientali, scrive il giornale Usa, hanno affermato che gli Stati Uniti e Israele sono impegnati in intensi preparativi – i più ampi da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco – per una possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana.

Se Trump decidesse di riprendere gli attacchi militari, tra le opzioni ci sarebbero bombardamenti più aggressivi contro obiettivi militari e infrastrutturali iraniani, hanno affermato funzionari statunitensi.

Invio sul campo di Forze speciali

Un'altra opzione, hanno affermato, prevederebbe l'invio sul campo di truppe delle Forze speciali per recuperare materiale nucleare sepolto in profondità. Diverse centinaia di membri delle Forze Speciali sono arrivati in Medio Oriente a marzo, in un dispiegamento volto a offrire a Trump questa possibilità, hanno aggiunto i funzionari.

In quanto truppe di terra specializzate, potrebbero essere impiegate in una missione mirata all'uranio altamente arricchito iraniano presente nel sito nucleare di Isfahan.

Tuttavia, un'operazione di questo tipo richiederebbe anche migliaia di truppe di supporto, che probabilmente andrebbero a formare un perimetro di sicurezza e potrebbero essere coinvolte in combattimenti con le truppe iraniane. Come hanno ammesso i funzionari militari, tale opzione comporterebbe elevati rischi di perdite umane.

Le autorità iraniane hanno già dichiarato di prepararsi a una ripresa delle ostilità.

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