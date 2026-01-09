Stati UnitiColbert attacca Trump, «Il suo messaggio: o obbedisci o muori»
SDA
9.1.2026 - 20:04
Il comico e conduttore del «Late night show» Stephen Colbert ha aperto la sua puntata di giovedì attaccando Donald Trump per la morte a Minneapolis di Renee Good. «È una tragedia insensata eppure del tutto prevedibile», ha detto.
«Ormai abbiamo tutti visto il video», ha continuato lo show man. «Sembra proprio che un agente federale abbia sparato a una cittadina americana senza motivo, davanti a testimoni, in mezzo alla strada», ha detto Colbert.
«Ma l'amministrazione vi dice che non avete visto niente di tutto questo. Vi dicono che avete visto un agente reagire a un atto di terrorismo interno. Vi dicono di credere a loro e non ai vostri occhi». Quindi, ha concluso il comico, «il messaggio di questa amministrazione è chiaro: solo loro stabiliscono la verità e quando le loro forze arrivano nella vostra città, obbedite o morirete. E se morite, evidentemente non avete obbedito».