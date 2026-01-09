Stephen Colbert, conduttore del «Late night show» sischiera contro Trump (foto d'archivio) Keystone

Il comico e conduttore del «Late night show» Stephen Colbert ha aperto la sua puntata di giovedì attaccando Donald Trump per la morte a Minneapolis di Renee Good. «È una tragedia insensata eppure del tutto prevedibile», ha detto.

Keystone-SDA SDA

«Ormai abbiamo tutti visto il video», ha continuato lo show man. «Sembra proprio che un agente federale abbia sparato a una cittadina americana senza motivo, davanti a testimoni, in mezzo alla strada», ha detto Colbert.

«Ma l'amministrazione vi dice che non avete visto niente di tutto questo. Vi dicono che avete visto un agente reagire a un atto di terrorismo interno. Vi dicono di credere a loro e non ai vostri occhi». Quindi, ha concluso il comico, «il messaggio di questa amministrazione è chiaro: solo loro stabiliscono la verità e quando le loro forze arrivano nella vostra città, obbedite o morirete. E se morite, evidentemente non avete obbedito».