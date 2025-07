Hier schiesst Colbert gegen Trump In der vergangenen Woche verkündete der US-Sender CBS die Absetzung der Late-Night-Show von Satiriker Stephen Colbert. US-Präsident Trump feierte – Colberts Antwort liess nicht lange auf sich warten. 22.07.2025

La scorsa settimana l'emittente statunitense CBS ha annunciato la cancellazione del programma satirico di Stephen Colbert. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha festeggiato e la risposta del presentatore televisivo non si è fatta attendere.

DPA dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Stephen Colbert ha preso di mira Donald Trump nel suo programma.

Il motivo è un'osservazione sprezzante fatta dal presidente americano nei confronti del comico.

L'emittente statunitense CBS ha annunciato la scorsa settimana che «The Late Show with Stephen Colbert» terminerà nel maggio 2026. Mostra di più

Il comico statunitense Stephen Colbert ha risposto con il suo consueto umorismo tagliente a un commento sprezzante fatto da Donald Trump nel suo «Late Night Show».

Dopo l'annuncio della cancellazione del programma del conduttore televisivo, il presidente americano ha scritto su Truth Social: «Mi piace assolutamente che Colbert sia stato licenziato. Il suo talento era persino inferiore ai suoi ascolti».

Colbert ha detto nel suo show: «Come si permette, signore? Potrebbe un uomo senza talento scrivere la seguente battuta satirica? Vaffanculo».

L'emittente statunitense CBS ha annunciato la scorsa settimana che «The Late Show with Stephen Colbert» terminerà nel maggio 2026. Il comico, noto per il suo umorismo pungente, è insostituibile, ha annunciato l'emittente, motivo per cui lo show verrà interrotto completamente.

Si tratta di una «decisione puramente finanziaria» in considerazione della dura concorrenza nella televisione di seconda serata. «Non ha nulla a che fare con i numeri degli spettatori, i contenuti o le operazioni aziendali», ha sottolineato la CBS.

La casa madre di CBS è sotto pressione

La cancellazione del programma arriva in un momento in cui la società madre della CBS, Paramount, è sotto pressione.

L'anno scorso, Trump ha accusato il magazine di CBS «60 Minutes» di aver modificato un'intervista con la sua rivale Kamala Harris per nascondere una risposta debole. Il programma TV ha smentito e ha pubblicato una trascrizione.

Il late-night show di Stephen Colbert sarà cancellato nel maggio 2026 (foto d'archivio). dpa

Nonostante gli esperti di diritto dei media vedessero la Paramount in una posizione di forza, la società ha accettato un accordo di 16 milioni di dollari.

Attualmente Paramount dipende dall'approvazione del Governo degli Stati Uniti per un lungo cambio di proprietà. Nel suo programma, Colbert ha commentato l'accordo come «una grossa tangente».

Il sostegno dei colleghi di tarda serata

Dopo l'annuncio, Colbert ha ricevuto un importante sostegno, anche da parte del collega Jimmy Kimmel, che dal 2003 conduce il programma «Jimmy Kimmel Live!» sulla ABC.

Il comico Jon Stewart ha condiviso con il pubblico del «The Daily Show» il suo punto di vista sulle ragioni della cancellazione: «Penso che la risposta stia nella paura e nell'obbedienza anticipata che ha una presa su tutte le istituzioni americane in questo momento».

«Non è il momento di cedere. Non mi arrendo. Non vado da nessuna parte, non credo», ha detto Stewart.

Dopo l'elezione di Trump a presidente, i popolari programmi della tarda serata americana sono stati visti come un potente format per contrastare il populismo di destra del presidente.

Mentre i media tradizionali possono raggiungere i loro limiti quando parlano di Trump a causa delle molte falsità e distorsioni della realtà, i comici lo contrastano con una mordace presa in giro che espone il tycoon al ridicolo di fronte al pubblico.