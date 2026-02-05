  1. Clienti privati
USA-Iran I mediatori presentano un piano in 5 punti a Washington e Teheran

SDA

5.2.2026 - 18:04

Teheran dovrebbe impegnarsi a non arricchire l'uranio per tre anni, mentre le sue attuali scorte verrebbero trasferite a un paese terzo. Nella foto d'archivio la centrale nucleare di Bushehr.
Keystone
Keystone

I mediatori di Qatar, Turchia ed Egitto hanno presentato a Iran e Stati Uniti un quadro di principi chiave da discutere nei colloqui di domani in Oman: lo hanno detto ad al-Jazeera da due fonti vicine ai negoziati.

Keystone-SDA

05.02.2026, 18:04

05.02.2026, 18:08

Tensioni. Gli USA abbattono un drone iraniano, si era avvicinato alla portaerei Lincoln

TensioniGli USA abbattono un drone iraniano, si era avvicinato alla portaerei Lincoln

In primo luogo Teheran dovrebbe impegnarsi a non arricchire l'uranio per tre anni e in seguito limitare l'arricchimento a meno dell'1,5%. Secondo punto: le sue attuali scorte, inclusi circa 440 kg di uranio arricchiti al 60%, verrebbero trasferite a un paese terzo.

Terzo punto: Teheran non dovrebbe più trasferire armi e tecnologie ai suoi proxies, le milizie sciite nella regione (come Hamas e Hezbollah).

Medio Oriente. L'inviato USA Witkoff in arrivo in Israele per colloqui sull'Iran

Medio OrienteL'inviato USA Witkoff in arrivo in Israele per colloqui sull'Iran

Quarto punto: impegno a non utilizzare per primo i missili balistici (gli USA invece vogliono che riduca il suo arsenale). Ultimo punto della proposta, un accordo di non aggressione tra Teheran e Washington.

Intanto il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov ha dichiarato che Mosca «non interferisce» nel dialogo tra USA e Iran, ma è pronta a contribuire ad un eventuale accordo, in particolare prendendo in consegna l'uranio arricchito iraniano.

«L'Iran e gli Stati Uniti devono raggiungere accordi» sul nucleare e la revoca delle sanzioni a Teheran, ha sottolineato Lavrov, auspicando che «nessuno interferisca». «Se – ha aggiunto – nell'ambito di un tale accordo, la Russia può essere utile, compresa con la nostra esperienza nello stoccaggio dell'uranio, saremo pronti a fare questi passi». «Loro sono perfettamente a conoscenza di questo», ha detto ancora Lavrov. Ma «per il momento, non interferiamo nella sostanza dei colloqui», ha concluso.

