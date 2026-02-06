Medio OrienteColloqui Iran-USA: ministro Esteri di Teheran incontra l'omologo dell'Oman
Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha incontrato a Muscat l'omologo dell'Oman in vista dei colloqui sul nucleare con gli Stati Uniti il cui inizio è previsto per la tarda mattinata.
Araghchi e Badr al-Busaidi «hanno discusso le più importanti questioni bilaterali, regionali e internazionali», ha riportato l'agenzia di stampa iraniana Mehr, pubblicando una foto dei due diplomatici seduti a un tavolo con le rispettive bandiere nazionali.
Nel corso dell'incontro Abbas Araghchi ha dichiarato che l'Iran è «pronto» a difendersi da «qualsiasi richiesta eccessiva o avventurismo» da parte degli Stati Uniti, aggiungendo che «La Repubblica Islamica usa la diplomazia per difendere gli interessi nazionali dell'Iran».