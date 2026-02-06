  1. Clienti privati
Medio Oriente Colloqui Iran-USA: ministro Esteri di Teheran incontra l'omologo dell'Oman

SDA

6.2.2026 - 09:04

Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi (a sinistra) con il suo omologo dell'Oman Badr al-Busaidi
Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi (a sinistra) con il suo omologo dell'Oman Badr al-Busaidi
Keystone

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha incontrato a Muscat l'omologo dell'Oman in vista dei colloqui sul nucleare con gli Stati Uniti il cui inizio è previsto per la tarda mattinata.

Keystone-SDA

06.02.2026, 09:04

06.02.2026, 09:08

Araghchi e Badr al-Busaidi «hanno discusso le più importanti questioni bilaterali, regionali e internazionali», ha riportato l'agenzia di stampa iraniana Mehr, pubblicando una foto dei due diplomatici seduti a un tavolo con le rispettive bandiere nazionali.

Nel corso dell'incontro Abbas Araghchi ha dichiarato che l'Iran è «pronto» a difendersi da «qualsiasi richiesta eccessiva o avventurismo» da parte degli Stati Uniti, aggiungendo che «La Repubblica Islamica usa la diplomazia per difendere gli interessi nazionali dell'Iran».

