La macchina diplomatica si rimette faticosamente in moto con un nuovo incontro tra Russia, Ucraina e Usa in programma la prossima settimana a Ginevra - e l'Europa ancora esclusa - mentre sul terreno il copione non cambia, con bombardamenti e blackout che attanagliano la popolazione ucraina in questo difficile, quinto inverno di guerra. Sette le persone uccise nei raid russi nell'arco di 24 ore, secondo le autorità di Kiev.

Dopo i primi due incontri trilaterali svoltisi ad Abu Dhabi alla fine di gennaio e inizio di febbraio, il Cremlino ha annunciato che i negoziatori di Mosca, Kiev e Washington si rivedranno il 17 e 18 nella città romanda.

A guidare la delegazione russa sarà il consigliere presidenziale Vladimir Medinsky, che prenderà il posto del capo dei servizi segreti militari, l'ammiraglio Igor Kostyukov.

Ma fonti informate hanno detto all'agenzia Tass che a Ginevra ci sarà anche Kirill Dmitriev, il consigliere di Vladimir Putin per gli investimenti esteri.

Da parte ucraina, Zelensky ha confermato la formazione dei negoziatori di Abu Dhabi, guidati dal segretario del Consiglio di Sicurezza nazionale Rustem Umerov e dal capo del gabinetto presidenziale, Kyrylo Budanov.

L'Europa resta ai margini

Per il momento nessun ruolo è riservato all'Europa, dopo il tentativo del presidente francese Emmanuel Macron di tastare il terreno per l'apertura di un dialogo con il Cremlino. Una mossa che non ha certo incontrato l'approvazione di altri Paesi della Ue, in particolare della Germania.

«La Russia non è ancora intenzionata a parlare seriamente», ha affermato il cancelliere Friedrich Merz da Monaco di Baviera, in occasione dell'apertura della Conferenza sulla sicurezza.

«Questa guerra - ha aggiunto - finirà solo quando la Russia sarà esausta almeno economicamente, e potenzialmente militarmente. Ci stiamo avvicinando a questo momento».

L'intervento di Rubio

A Monaco è arrivato anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha in programma una serie di contatti diplomatici, tra cui un incontro con il segretario di Stato americano, Marco Rubio.

«La guerra in Ucraina è terribile, la gente sta soffrendo è il periodo più freddo dell'anno», ha detto ai giornalisti il capo della diplomazia americana. Parlando dei contatti previsti a Monaco, Zelensky ha detto che con gli alleati punta a «porre fine alla guerra con una pace dignitosa».

Pressioni incrociate tra USA, UE e Cina

Di particolare importanza è stato anche un incontro tra il ministro degli Esteri di Kiev, Andrii Sybiha, e il suo omologo cinese, Wang Yi.

Un colloquio «significativo e produttivo», lo ha definito Sybiha, durante il quale il rappresentate di Pechino ha promesso la fornitura di «un ulteriore pacchetto di assistenza umanitaria energetica all'Ucraina».

Zelensky ha già visto i leader del gruppo di Berlino e Ursula von der Leyen ha ribadito l'impegno europeo a fornire «solide garanzie di sicurezza». A soffiare sul collo del leader ucraino è invece Donald Trump: «Deve darsi una mossa, la Russia vuole un accordo».

Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha esortato a non considerare la Russia come «un orso possente», ma come una «lumaca da giardino», a giudicare dalla velocità con cui le truppe di Mosca avanzano in Ucraina, al prezzo, ha detto, di «perdite sbalorditive». Ma i bombardamenti russi continuano a colpire infrastrutture energetiche e logistiche.

Raid e vittime su entrambi i fronti

Dopo i nuovi raid, la scorsa notte, si registravano blackout in sei regioni dell'Ucraina. Le autorità locali hanno riferito che tre fratelli, di cui uno minorenne, e un altro uomo sono stati uccisi in raid russi su Kramatorsk.

Droni lanciati dalle forze di Mosca hanno colpito uno dei porti nella regione di Odessa, uccidendo una persona e ferendone altre sei.

Mentre le autorità ucraine affermano che un uomo è stato ucciso da un raid delle truppe russe nel Kherson e una donna in quella settentrionale di Sumy.

Autorità locali in Russia segnalano invece otto civili feriti per attacchi di droni ucraini: cinque nella regione di Belgorod e tre, tra cui un bambino di 12 anni, in quella di Volgograd.