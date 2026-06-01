  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Mondiali 2026
  5. Champions League
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Colombia Al ballottaggio trumpiano ci saranno Abelardo de la Espriella contro Ivan Cepeda

SDA

1.6.2026 - 07:23

Abelardo de la Espriella canta già vittoria.
Abelardo de la Espriella canta già vittoria.
Keystone

Saranno il candidato trumpiano Abelardo de la Espriella e quello progressista Ivan Cepeda a sfidarsi al ballottaggio per la presidenza della Colombia in programma il 21 giugno.

Keystone-SDA

01.06.2026, 07:23

01.06.2026, 07:55

Nettamente terza, a grande distanza, la candidata conservatrice Paloma Valencia. È il responso del primo turno elettorale quando lo spoglio è quasi ultimato.

Al momento, con l'89% dei voti scrutinato, in testa è il candidato dell'estrema destra con il 43% dei voti, Cepeda secondo al 41%. Valencia ferma al sei%.

De la Espriella, il candidato trumpiano, passato in poche settimane da outsider a favorito, già canta vittoria: «Cambieremo la storia della Colombia per sempre. Al ballottaggio batteremo la tirannia e l'assolutismo», così, con addosso la maglia della nazionale, ha celebrato il successo del primo turno, che lo vede in testa con il 44%.

In vista del ballottaggio in programma il 21 giugno, potrà contare sull'appoggio della grande sconfitta di oggi: la candidata «uribista», Paloma Valencia, che ha ottenuto il 6% dei voti.

Sulla carta, la sfida del candidato progressista Ivan Cepeda sembra disperata, tuttavia al secondo turno tutti partono da zero. E al di là delle alleanza politiche ambedue i candidati in lizza cercheranno soprattutto di convincere anche quel 45% che ha disertato le urne. Secondo alcuni osservatori, molti di loro avrebbero deciso di astenersi perchè scontenti del clima di polarizzazione che ha segnato la campagna elettorale. E magari potrebbe essere premiato il candidato capace di offrire una immagine più istituzionale possibile.

I più letti

Una coppia accusa dolore alla schiena, a entrambi arriva la stessa scioccante diagnosi
Andrea Delogu si sfila dalla corsa al Festival di Sanremo: «Nessun messaggino a Stefano De Martino»
Matt Damon senza parole. Ecco cosa faceva Anne Hathaway sul set di «The Odyssey»
Un grande squalo bianco gira attorno al kayak, poi morde la telecamera. Ecco com'è finita
La fine delle casse automatiche è vicina? Ecco perché il sistema è in crisi

Altre notizie

Medio Oriente. Gli Stati Uniti: «Nel fine settimana attacchi in autodifesa contro dei siti iraniani»

Medio OrienteGli Stati Uniti: «Nel fine settimana attacchi in autodifesa contro dei siti iraniani»

Medio Oriente. Israele stringe la morsa e taglia il Libano in due. La Francia chiede una riunione urgente

Medio OrienteIsraele stringe la morsa e taglia il Libano in due. La Francia chiede una riunione urgente

Francia. La festa per il titolo del PSG a Parigi diventa una guerriglia, Macron: «Questo non è sport, ne abbiamo abbastanza»

FranciaLa festa per il titolo del PSG a Parigi diventa una guerriglia, Macron: «Questo non è sport, ne abbiamo abbastanza»