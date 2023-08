Il fiume Itaquai, nell'Amazzonia brasiliana Keystone

In vista del vertice sull'Amazzonia, in programma da oggi nella città brasiliana di Belem, la ministra dell'Ambiente colombiana, Susana Muhamad, ha affermato che la Colombia sostiene il piano promosso dagli indigeni per proteggere l'80% dell'Amazzonia entro il 2025.

«Chiedo di rafforzare lo stato dei territori, in modo da trovare uno scopo comune, e dalla Colombia concordiamo che l'obiettivo di preservare l'80% dell'Amazzonia entro il 2025 deve essere integrato nella dichiarazione dei presidenti» dei Paesi aderenti all'Organizzazione del trattato di cooperazione amazzonica (Octa), ha detto Muhamad.

Secondo l'iniziativa 'Amazonia for Life 80% by 2025', «i livelli di deforestazione si stanno attualmente avvicinando al 26% del punto di non ritorno del danno irreversibile all'ecosistema amazzonico».

«Affermare e pianificare di mantenere intatto e protetto l'80% delle foreste è una priorità fondamentale a livello globale che consentirà a questo ecosistema di funzionare come regolatore del clima e del tempo, o come cuore e polmoni del pianeta», precisa il progetto sostenuto dalle organizzazioni indigene.

SDA