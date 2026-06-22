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Elezioni La Colombia vira a destra, trumpiano De La Espriella è presidente

SDA

22.6.2026 - 07:13

Abelardo de la Espriella è il nuovo presidente colombiano.
Abelardo de la Espriella è il nuovo presidente colombiano.
Keystone

L'avvocato antisistema sostenuto dagli Stati Uniti, Abelardo de la Espriella, ha vinto il secondo turno delle elezioni presidenziali in Colombia, spostando nettamente a destra un Paese colpito dalla violenza dei gruppi armati.

Keystone-SDA

22.06.2026, 07:13

22.06.2026, 07:55

L'imprenditore, alla sua prima esperienza politica, ha sconfitto di misura il senatore di sinistra Ivan Cepeda, alleato del presidente uscente Gustavo Petro.

I risultati preliminari ufficiali lo danno vincitore con il 49,7 per cento dei voti, davanti a Ivan Cepeda (48,7 per cento). Il presidente eletto entrerà in carica il 7 agosto per un mandato di quattro anni. Circa 41 milioni di elettori erano chiamati alle urne per questa consultazione decisiva, in un contesto segnato dalla recrudescenza della violenza in un Paese coinvolto in un conflitto armato interno da oltre sei decenni.

Su X, Abelardo de la Espriella ha celebrato una vittoria che «ci riempie di gratitudine, ma anche di un immenso senso di responsabilità». Oggi «inizia una nuova fase per il nostro Paese», ha affermato. Colui che promette di rafforzare i legami tra Bogotá e Washington ha assicurato che il presidente statunitense Donald Trump gli ha rinnovato il suo «sostegno». La Colombia diventa così l'ultimo Paese dell'America Latina a spostarsi a destra, dopo Argentina, Cile ed Ecuador.

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