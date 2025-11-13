  1. Clienti privati
Medio Oriente Coloni israeliani incendiano una moschea in Cisgiordania

SDA

13.11.2025 - 09:34

Coloni israeliani hanno appiccato il fuoco a una moschea situata tra le città di Deir Istiya e Kafr Haris, nella Cisgiordania centrale. (Foto archivio)
Coloni israeliani hanno appiccato il fuoco a una moschea situata tra le città di Deir Istiya e Kafr Haris, nella Cisgiordania centrale. (Foto archivio)
Keystone

Coloni israeliani hanno incendiato nella notte una moschea nel villaggio palestinese di Kifl Hares, vicino ad Ariel in Cisgiordania, lasciando scritte sui muri con minacce al capo del Comando centrale dell'IDF, Avi Blot. Non si sono registrati feriti.

Keystone-SDA

13.11.2025, 09:34

13.11.2025, 09:37

Lo riportano i media israeliani. Le immagini mostrano danni gravi all'edificio e copie del Corano bruciate. L'episodio si inserisce in una scia di violenze delle ultime settimane che ha visto aumentare gli attacchi a palestinesi, incendi di veicoli e villaggi come Beit Lid e Deir Sharaf. Secondo i media israeliani, l'esercito e la polizia hanno aperto un'indagine con il coinvolgimento dello Shin Bet.

