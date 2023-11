Donald Trump si prepara alle presidenziali dell'anno prossimo. Keystone

Un giudice del Colorado ha respinto il tentativo di rimuovere Donald Trump dalle primarie dello Stato sulla base del 14esimo emendamento della Costituzione, che vieta di ricoprire cariche pubbliche ai funzionari coinvolti in insurrezione o ribellione.

La decisione fa seguito a quelle analoghe prese in Minnesota e in Michigan. Nella decisione, la giudice distrettuale Sarah B. Wallace si è espressa a favore di Trump rigettando il tentativo di rimuoverlo dalle primarie del 2024.

Wallace ha comunque fatto notare che Trump è «stato impegnato in un'insurrezione» ma nonostante questo non può essere rimosso dal momento che la legge fa riferimento ai funzionari e non include la presidenza.

Frattanto, Fani Willis, la procuratrice della contea di Fulton, Georgia, ha proposto il 5 agosto come data per l'avvio del processo a Donald Trump, incriminato per aver tentato di sovvertire il risultato del voto del 2020 nello stato.

SDA