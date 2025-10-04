  1. Clienti privati
Guerra I droni ucraini colpiscono una maxiraffineria russa 

SDA

4.10.2025 - 08:01

Le raffinerie di petrolio sono uno degli obiettivi prediletti dei droni ucraini.
Keystone

Nella notte appena trascorsa dei droni d'attacco ucraini hanno attaccato la città di Kirishi, nella regione di Leningrado, in Russia, colpendo una delle più grandi raffinerie di petrolio del Paese: Kirishinefteorgsintez (Kinef). Lo riferisce la Ukrainska Pravda, citando canali Telegram russi e il governatore della regione di Leningrado Alexander Drozdenko.

04.10.2025, 08:01

Secondo il governatore regionale nella notte c'è stato «un incendio nella zona industriale». «I vigili del fuoco hanno iniziato a spegnerlo», aveva scritto sul suo canale Telegram. Drozdenko ha dichiarato che la difesa aerea russa avrebbe abbattuto sette droni sopra la città.

I residenti locali hanno riferito sui social media che l'obiettivo dell'attacco era la raffineria di petrolio di Kirishinefteorgsintez. Kirishinefteorgsintez (Kinef), scrive ancora la testata ucraina, si trova a oltre 800 chilometri dal confine con l'Ucraina ed è una delle più grandi raffinerie di petrolio in Russia. Si trova nella città di Kirishi, nella regione di Leningrado, ed è una filiale di Surgutnaftogaz.

Non è la prima volta

L'impianto ha una capacità di raffinazione di oltre 10 milioni di tonnellate di petrolio all'anno e produce un'ampia gamma di prodotti petroliferi, tra cui benzina, gasolio, carburante per aviazione e altri. Kinef soddisfa una parte significativa del fabbisogno russo di prodotti petroliferi ed è un elemento importante dell'infrastruttura energetica del Paese.

La Ukrainska Pravda ricorda infine che questo non è il primo attacco riuscito a questa azienda. L'8 marzo, il Kinef era già stato colpito da droni. All'epoca le autorità russe avevano ammesso che uno dei droni aveva colpito un carro armato. Un altro attacco ha avuto luogo la notte del 14 settembre, quando sono state registrate esplosioni e incendi sul territorio dell'impresa.

