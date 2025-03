L'incontro tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyi sta tenendo occupati i media statunitensi. Mystyslav Chernov/AP/dpa

I media statunitensi riferiscono ampiamente sulla controversia dell'incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il vicepresidente J.D. Vance. Una selezione.

L'acceso scambio domina anche i titoli dei giornali statunitensi.

Anche i media conservatori criticano il tycoon e il suo entourage - e prendono le parti del presidente ucraino. Mostra di più

Il Washington Post: «Trump ha parlato come Don Corleone»

Il «Washington Post» ha scritto in un commento: «Donald Trump venerdì sembrava più Don Corleone (il boss mafioso de «Il Padrino») che un presidente americano. (...) Trattare gli alleati in modo meno favorevole degli avversari dimostra ingenuità sulla minaccia che una Russia revanscista rappresenta per il mondo occidentale, compresa la Nato. (...) Trump si comporta come se fosse dalla parte dell'aggressore autoritario piuttosto che della vittima democratica. (...)»

«Purtroppo Zelensky ha abboccato all'esca ed è diventato energico. (...) Ma Zelensky ha ragione nel dire che l'America potrebbe pentirsi di aver fatto pendere la bilancia a favore di Putin. Per quanto la sua discussione fosse animata da buone intenzioni, ha minato la sua posizione negoziale.»

«Trump, da parte sua, dovrebbe riconoscere il quadro generale. Se vuole evitare la Terza Guerra Mondiale, dovrebbe tenere conto delle lezioni della Seconda Guerra Mondiale. Appezzare i dittatori non funziona. (...) Il presidente degli Stati Uniti dovrebbe cercare di essere scortese con Putin come lo è stato con Zelensky venerdì».

Il Wall Street Journal: «Putin vince»

Il conservatore "Wall Street Journal" ha titolato un commento con «Putin vince lo spettacolo Trump-Selensky nello Studio Ovale». Si legge:

«Perché il vicepresidente ha cercato di provocare uno scontro pubblico? (...) Vance ha rimproverato Zelenskyi come se fosse un bambino in ritardo per la cena. (...) Questo non era il comportamento di un aspirante statista.»

«Zelensky sarebbe stato più saggio a disinnescare le tensioni ringraziando nuovamente gli Stati Uniti e rimandando a Trump. Non ha molto senso correggere la tradizione davanti a Trump se allo stesso tempo gli si chiede aiuto. Ma come per la guerra, Zelensky non ha iniziato lui questo scambio nello Studio Ovale.»

«Dovrebbe tollerare un'estesa denigrazione pubblica del popolo ucraino, che da tre anni combatte una guerra per la sopravvivenza? (...)»

Per quanto riguarda l'Ucraina, è nell'interesse degli Stati Uniti fermare il progetto imperiale di Putin di ricostruire un impero sovietico perduto senza che i soldati americani debbano mai sparare un colpo. Questo interesse fondamentale non è cambiato, ma massacrare l'Ucraina di fronte al mondo intero renderà più difficile realizzarlo".

Il New York Times: «Un confronto pubblico senza precedenti»

Il «New York Times» ha titolato un articolo: «Trump massacra Zelensky in un acceso scambio alla Casa Bianca». Il giornale ha scritto:

«Le relazioni degli Stati Uniti con l'Ucraina sono esplose in una tempesta di acrimonia venerdì, quando il presidente Trump e il vicepresidente J.D. Vance hanno massacrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un esplosivo scambio televisivo nello Studio Ovale, annullando bruscamente una visita destinata a coordinare un piano di pace.»

«In un acceso confronto pubblico senza precedenti tra un presidente degli Stati Uniti e un capo di Stato straniero in tempi moderni, Trump e Vance hanno criticato Zelensky per non essere abbastanza riconoscente per il sostegno degli Stati Uniti nella guerra dell'Ucraina contro la Russia e hanno cercato di costringerlo a un accordo di pace a condizioni imposte dagli Stati Uniti».

Fox News: «Alcuni pensano che l'Europa debba essere coinvolta»

Un servizio di Fox News, un canale d'informazione strettamente legato a Trump, ha dichiarato: «I colloqui di pace tra Russia e Ucraina si sono interrotti bruscamente venerdì dopo che la rabbia è esplosa durante un incontro tra il presidente Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nello Studio Ovale.»

«Il mondo si chiede ora come proseguiranno i negoziati e se i due leader riusciranno a migliorare le loro relazioni tanto da permettere agli Stati Uniti di mediare la pace.»

«Alcuni sostengono che l'Europa debba intervenire per porre fine alle ostilità, mentre altri affermano che Zelensky debba limitare i danni o dimettersi».