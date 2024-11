Il politico locale Arulmozhi Sudhakar prepara un kolam con gli auguri per Kamala Harris. AP Photo/Aijaz Rahi/Keystone

Kamala Harris non è mai stata lì. Ma molti abitanti di Thulasendrapuram la vedono come una di loro. Per loro è semplicemente una sensazione che una donna con legami familiari diretti con il villaggio senza pretese possa diventare presidente americano.

dpa dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Gli abitanti del villaggio indiano in cui viveva il nonno di Kamala Harris fanno il tifo per la vicepresidente democratica e candidata alla presidenza nel giorno delle elezioni americane.

Lungo le strade sono appesi numerosi striscioni e manifesti con il suo volto. La campagna elettorale statunitense è il principale argomento di conversazione nel villaggio.

Il nonno di Harris è nato a Thulasendrapuram più di cento anni fa ed è cresciuto nel villaggio.

La Harris ha spesso sottolineato quanto i valori dei suoi antenati indiani l'abbiano plasmata e guidata. Mostra di più

Il tempio è pieno di canti ritmici. Il sacerdote indù alza una luce davanti all'immagine di una divinità. Gli abitanti del piccolo villaggio nel sud dell'India si sono riuniti per pregare per Kamala Harris.

In questo giorno, non sono soli tra di loro. Un'intera folla di giornalisti accompagna la scena. I cameraman si contendono le angolazioni migliori. Anche qualche turista si è presentato.

Il villaggio non è affatto diverso da innumerevoli altri nella regione rurale dello stato del Tamil Nadu. Ma ciò che rende Thulasendrapuram speciale è il suo legame con la candidata democratica degli Stati Uniti, che potrebbe essere la prima donna e la prima persona con radici sud-asiatiche a prendere il potere alla Casa Bianca.

Manifesti e striscioni come nella campagna elettorale statunitense

Mentre milioni di americani votano, c'è fermento anche a Thulasendrapuram, a migliaia di chilometri di distanza.

Nel villaggio circondato da risaie e palme da cocco, Harris è un importante argomento di conversazione nella sala da tè locale. Lungo le strade sono appesi numerosi striscioni e manifesti con il suo volto.

La divinità del tempio, Aiyanar, è molto potente, dice il sacerdote M. Natarajan. Se gli abitanti del villaggio rivolgono le loro preghiere ad Aiyanar, il dio aiuterà Harris a vincere.

Il nonno di Harris è nato a Thulasendrapuram più di cento anni fa ed è cresciuto nel villaggio. Da adulto si trasferì nella metropoli di Chennai, a circa 350 chilometri di distanza, dove lavorò come funzionario governativo di alto livello fino alla pensione.

Sua nipote, oggi famosa in tutto il mondo, non è mai stata a Thulasendrapuram e nessuno dei suoi parenti vive ancora lì. Tuttavia, la famiglia che è arrivata fino a qui negli Stati Uniti è venerata dagli abitanti di Thulasendrapuram.

La campagna elettorale statunitense, e in particolare Kamala Harris, è l'argomento di conversazione numero uno. EPA/RAGUL KRISHNAN/Keystone

La madre di Harris è nata in India

È qualcosa di speciale che la nipote di un uomo del «nostro villaggio» si candidi alla presidenza degli Stati Uniti, dice Natarajan.« "La sua vittoria sarà una buona notizia per tutti noi"».

Le cose sembrano già migliorare per Thulasendrapuram grazie all'inaspettata fama. Di recente sono iniziati i lavori per la costruzione di un serbatoio d'acqua. I fondi sono stati donati da una banca locale. Secondo i residenti, alla fine del serbatoio sarà apposta una targa con il nome di Harris.

Anche la defunta madre del democratico statunitense, Shyamala Gopalan, è nata in India. Si è poi trasferita negli Stati Uniti come studentessa e ha sposato un uomo della Giamaica. Il nome della figlia, Kamala, è una parola dell'antica lingua indiana sanscrita che significa «fiore di loto».

A parte qualche viaggio durante l'infanzia, la Harris non ha trascorso molto tempo in India, soprattutto da quando è diventata Vicepresidente.

Tuttavia, ha più volte parlato in modo emotivo del suo speciale legame con il Paese di nascita della madre, giunta negli Stati Uniti a 19 anni e diventata ricercatrice sul cancro. Nelle ultime ore della campagna elettorale, il team di Harris ha pubblicato un video intitolato «Mother».

In esso, la voce di un portavoce dice: «Questa figlia di Shyamala, la figlia di questa storia americana, è pronta a guidarci sul cammino che ci attende».

Scolari passano davanti a un poster con il volto di Kamala Harris. AP Photo/Aijaz Rahi/Keystone

La passione per il cibo dell'India del Sud

La Harris ha spesso sottolineato quanto i valori dei suoi antenati indiani l'abbiano plasmata e guidata. Si sa anche che ha una predilezione per il cibo dell'India del Sud. Si dice che sia particolarmente affezionata a un piatto chiamato idli, una sorta di torta di riso al vapore.

Nel tempio di Thulasendrapuram, la candidata alla presidenza degli Stati Uniti è inclusa in un elenco di donatori perché una zia, Sarala Gopalan, ha donato denaro a suo nome. Davanti all'edificio è appeso un grande striscione che augura alla «figlia del Paese» di avere successo alle elezioni.

Elezioni americane del 2024 Il 5 novembre l'America eleggerà un nuovo presidente. Non solo il presidente, ma anche 35 seggi del Senato, l'intera Camera dei Rappresentanti e undici governatori. blue News accompagnerà la fase calda del duello per la Casa Bianca non solo con uno sguardo dalla Svizzera, ma anche con reportage direttamente dagli Stati Uniti. Patrick Semansky/AP/dpa

Harris ha reso famoso il villaggio con la sua candidatura, dice Manikandan Ganesan, che gestisce un piccolo negozio vicino al tempio. Egli spera che un giorno la donna venga a trovarlo. Anche l'annuncio di una visita «ci renderebbe molto felici», sottolinea. E se dovesse vincere le elezioni, sarebbe «una grande fonte di felicità per noi».

Già nel 2020, quando Harris era in corsa al fianco del presidente Joe Biden, i residenti di Thulasendrapuram pregarono per lei e poi fecero scoppiare fuochi d'artificio quando alla fine divenne vicepresidente. Da allora, Harris è stata anche una fonte di ispirazione per molte donne del villaggio.

Il politico locale Arulmozhi Sudhaka afferma che Harris rappresenta un passo importante verso il rafforzamento dei diritti delle donne in luoghi come Thulasendrapuram, dove la maggior parte delle donne lotta ancora contro la discriminazione e la disuguaglianza.

In passato, le donne della regione spesso «non potevano nemmeno uscire di casa» e ora «una donna del nostro villaggio si candida alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti». «Le generazioni future la vedranno come un modello di successo nella vita», sottolinea Sudhaka.

Per saperne di più sulle elezioni americane del 2024

dpa