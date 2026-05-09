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Guerra in Medio Oriente La CIA smonta il grande bluff di Trump su Hormuz: «L'Iran resisterà per mesi»

Andreas Fischer

9.5.2026

Ha portato gli Stati Uniti in guerra contro l'Iran: Donald Trump. (foto d'archivio)
Ha portato gli Stati Uniti in guerra contro l'Iran: Donald Trump. (foto d'archivio)
Immagine: Keystone/AP/Alex Brandon

Donald Trump celebra il blocco dello Stretto di Hormuz come un successo storico. Ma secondo un rapporto segreto della CIA, l'Iran può resistere economicamente e militarmente ancora per mesi.

Andreas Fischer

09.05.2026, 13:18

09.05.2026, 14:36

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La CIA contraddice Trump: le agenzie di intelligence statunitensi ritengono che l'Iran possa resistere al blocco per altri tre o quattro mesi.
  • L'arsenale missilistico rimane ampio: secondo la CIA, Teheran possiede ancora circa il 70% dei suoi missili e il 75% dei suoi lanciatori mobili.
  • Il regime mostra durezza: secondo i servizi segreti a stelle e strisce la leadership iraniana è ora ancora più determinata a resistere alle pressioni degli Stati Uniti, anche a scapito della propria popolazione.
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Per il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il blocco dello Stretto di Hormuz da parte degli USA è senza dubbio un successo completo, come riporta il Washington Post.

«La marina ha fatto un lavoro incredibile. Quello che hanno fatto... è come un muro d'acciaio. Nessuno può attraversarlo», ha dichiarato mercoledì.

L'economia iraniana è «al collasso», la moneta è «senza valore» e il Paese «non può pagare le sue truppe», aveva affermato Trump il giorno prima.

Ma i servizi segreti statunitensi hanno una valutazione completamente diversa della situazione, scrive il Washington Post, citando fonti anonime di un'analisi riservata della CIA.

Secondo quattro funzionari che hanno familiarità con la questione, l'Iran potrebbe resistere al blocco statunitense per altri tre o quattro mesi prima che il Paese subisca gravi danni economici.

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L'Iran rimane più potente del previsto

L'ottimismo di Trump, che credeva di poter porre fine alla sua guerra con l'Iran in tempi brevi, è stato fortemente smorzato da questa sobria valutazione.

Inoltre, secondo la CIA, Teheran dispone ancora di notevoli scorte di missili balistici. I mullah hanno ancora a disposizione il 75% dei lanciatori mobili e il 70% dei missili rispetto ai livelli prebellici.

Il regime è stato in grado di ripristinare le strutture di stoccaggio sotterranee e di metterle in funzione. Inoltre, i missili danneggiati sono stati riparati e ne sono stati assemblati alcuni nuovi.

Ma un alto funzionario della CIA ha sottolineato che, sebbene il blocco non sia stato del tutto inefficace, al momento non si può parlare di una vittoria militare schiacciante per gli Stati Uniti.

Non importa quanto spesso Trump e i suoi confidenti, come il ministro della Difesa Pete Hegseth, lo abbiano invocato per settimane.

Soprattutto perché l'Iran continua a respingere tutte le richieste di fermare l'arricchimento dell'uranio, di consegnare le sue riserve di uranio e di riaprire lo Stretto di Hormuz.

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I mullah possono resistere a lungo

Un funzionario della CIA ha confermato al Washington Post che l'Iran potrebbe resistere alle restrizioni economiche più a lungo di quanto i servizi di intelligence avessero ipotizzato.

«La leadership è diventata più radicale e determinata», ha dichiarato la fonte.

I mullah sono sempre più sicuri di poter resistere alla volontà politica degli Stati Uniti e di mantenere la repressione in patria per contenere qualsiasi resistenza in Iran, secondo le stime della CIA.

Infine, ci sono abbastanza esempi di regimi simili che sono sopravvissuti per anni sotto embargo e attacchi aerei.

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