Come Mikhail Gorbaciov mi ha aperto il mondo

Mikhail Gorbaciov, qui durante l'incontro al vertice con Ronald Reagan in Islanda nel 1986, ha annunciato la fine della Guerra Fredda con il suo modo calmo e riflessivo. Getty Images

Improvvisamente a Mosca c'era un mezzo giovane adatto a diventare un eroe: il nostro giornalista è cresciuto nella DDR e sa chi ha cambiato la sua vita. Un necrologio personale di Mikhail Gorbaciov.

Verso la fine degli anni Ottanta, sarà stato il 1987 o il 1988, mio padre mi mostrò con orgoglio una rivista. Si chiamava semplicemente «Das Magazin» ed era un prodotto cosiddetto «sottobanco» nella DDR, non era affatto disponibile o lo si poteva ottenere solo grazie a conoscenze.

Ma mio padre era riuscito ad avere un abbonamento. «Questo è possibile solo grazie a Mikhail Gorbaciov», mi disse e mi spiegò cosa significano «glasnost» e «perestroika». La «trasparenza» (glasnost) e la «ristrutturazione» (perestrojka) che abbiamo dovuto imparare in quel periodo. Mikhail Gorbaciov ci ha aiutato in questo senso. Ne ero consapevole anche da bambino.

La mia infanzia è stata plasmata ideologicamente. Ero un pioniere impegnato, persino un piccolo funzionario, e come agitatore «responsabile del lavoro di educazione politica» nella mia scuola.

Quando Gorbi divenne presidente del Partito Comunista dell'URSS nel 1985, rimasi sorpreso: fino ad allora, erano sempre stati uomini molto, molto vecchi che spesso tremavano durante le parate militari o le visite di Stato.

Tutto è cambiato con Gorbaciov

A 54 anni, Gorbaciov non solo sembrava giovane, ma lo erano anche le sue idee. Si poteva percepire, su piccola scala, la loro presa di coscienza nella DDR, ad esempio con l'aumento degli abbonamenti a «Das Magazin», una delle poche pubblicazioni leggermente sovversive della DDR.

Ma ho anche percepito su larga scala quanto Mikhail Gorbaciov sia stato importante per la politica: mi ha tolto la paura della guerra nucleare. Quando, nel dicembre 1987, firmò l'accordo INF (Intermediate-Range Nuclear Forcescon) il Presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan per la rinuncia ai missili nucleari a medio raggio, rimasi incantato davanti al televisore e ne fui - se così si può dire - assolutamente entusiasta.

«Glasnost» e «perestrojka»: con Gorbaciov tutto è cambiato. Anche se non capivo ancora la portata delle sue riforme, quell'uomo era un eroe per me. Solo in seguito ho capito cosa aveva ottenuto Gorbaciov e a cosa aveva rinunciato per ottenerlo.

Niente carri armati, niente spargimento di sangue

Anche se non lo disse mai in pubblico, il suo «Chi arriva troppo tardi è punito dalla vita» era sulla bocca di tutti nell'autunno del 1989. (La citazione specifica «Credo che i pericoli attendano solo coloro che non rispondono alla vita» è stata tradotta abbastanza liberamente da un relatore).

Poche settimane dopo, il Muro cadde e i grandi della DDR non poterono farci nulla: Gorbaciov aveva annunciato la libertà e l'aveva difesa allo stesso tempo.

Il fatto che la riunificazione tedesca sia potuta iniziare con una rivoluzione pacifica è dovuto anche al fatto che Gorbaciov non ha inviato i carri armati per schiacciare le manifestazioni del lunedì. Aveva permesso agli Stati del Patto di Varsavia di gestire sovranamente i propri affari interni. Non ci sarebbero più state invasioni sovietiche come in Ungheria nel 1956 o a Praga nel 1968.

Un cambio di sistema senza spargimento di sangue - il mondo lo sperimenta raramente. Sono ancora oggi grato a Gorbaciov per questo e per il fatto che abbia deciso di accettare la riunificazione della Germania nel 1990 dopo un'iniziale esitazione. Senza di lui, il mondo non mi sarebbe stato aperto. Almeno non in quel momento.

La mia libertà contro la sua

Due anni dopo ho capito che la gioia di un uomo è il dolore di un altro. Nell'agosto del 1991, stavo tornando da una vacanza in Danimarca con la mia famiglia. Il fatto che siamo riusciti ad andarci è dovuto in gran parte a Mikhail Gorbaciov. Abbiamo sentito alla radio che c'era stato un colpo di Stato in Unione Sovietica, che Mikhail Gorbaciov era stato messo agli arresti domiciliari.

L'uomo che mi aveva dato la libertà aveva perso la sua perché c'erano forze che non erano d'accordo con il suo corso. Quando il colpo di Stato è terminato dopo tre giorni, mi sono sentito sollevato.

Mikhail Gorbaciov aveva sognato una «casa comune dell'Europa». Negli ultimi anni, ha dovuto assistere al progressivo sgretolamento di questo sogno nella sua patria. Non ho ancora perso la speranza. Mikhail Gorbaciov ha cambiato la mia vita. Bolshoi spasibo.