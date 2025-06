Immagine illustrativa d'archivio. Immagine: © Keystone - ATS / Ti-Press / Ti-Press

A New York i democratici votano con un nuovo sistema. Non vince chi arriva primo, ma chi riceve più consensi.

Hai fretta? blue News riassume per te A New York, i Democratici votano con il sistema del voto preferenziale. Ciò significa che non contano solo i primi voti, ma anche le seconde e terze scelte.

I candidati con un ampio sostegno hanno maggiori possibilità, anche se non sono in vantaggio all'inizio.

I primi test in Svizzera dimostrano che il sistema potrebbe portare maggiore equità e motivare più persone a votare. Mostra di più

A New York si stanno per svolgere delle emozionanti primarie democratiche. Il partito sta scegliendo il suo candidato per le prossime elezioni politiche.

In testa alla corsa c'è Andrew Cuomo, l'ex governatore con molta esperienza politica, e Zohran Mamdani, un emergente di sinistra del Queens.

Cuomo è ancora in vantaggio di poco nella maggior parte dei sondaggi. Ma questo può essere ingannevole, perché New York ha un sistema di voto speciale che può rapidamente far vacillare i favoriti.

Non una croce, ma una classifica

Invece di fare una croce, gli elettori stilano una classifica dei loro preferiti. Chi è la mia prima preferenza? Chi andrebbe bene se fosse necessario? Questo processo si chiama voto a scelta classificata, o voto preferenziale.

Funziona secondo un semplice principio: i primi voti vengono contati per primi: quanti votanti classificano la persona al primo posto? Se nessuno ne ha più della metà, il nome all'ultimo posto viene eliminato.

I loro voti passano poi alla persona successiva sulla scheda elettorale. Si continua così finché qualcuno non raggiunge la maggioranza assoluta.

Runde Cuomo Mamdani Garcia Keller Bemerkung 1 32 28 18 22 Niemand hat >50 % 2 34 (+2) 35 (+7) 19 (+1) 12 Keller fällt raus 3 36 (+2) 43 (+8) 21 (+2) — Noch niemand hat >50 % 4 39 (+3) 61 (+18) — — Mamdani gewinnt Runde 4 ✅ * Dieses Beispiel ist fiktiv und dient der Veranschaulichung. Zum Scrollen wischen → Runde 1 Cuomo: 32 Mamdani: 28 Garcia: 18 Keller: 22 Niemand hat über 50 % Runde 2 Cuomo: 34 (+2) Mamdani: 35 (+7) Garcia: 19 (+1) Keller: 12 Keller fällt raus Runde 3 Cuomo: 36 (+2) Mamdani: 43 (+8) Garcia: 21 (+2) Keller: — Noch niemand hat über 50 % Runde 4 Cuomo: 39 (+3) Mamdani: 61 (+18) Garcia: — Mamdani gewinnt Runde 4 ✅ * Dieses Beispiel ist fiktiv und dient der Veranschaulichung.

Chi si trova al secondo posto può vincere

Ciò significa che non conta solo il primo voto. Anche chi arriva spesso secondo o terzo può vincere alla fine. Nella Grande Mela questo potrebbe giocare a favore di Zohran Mamdani.

Molti lo vedono come una buona alternativa, anche se al primo posto c'è qualcun altro. Cuomo, invece, è noto ma anche controverso. Molti preferirebbero eliminarlo del tutto dalla lista.

Se nel corso del conteggio vengono eliminati i candidati meno noti, ne beneficeranno quelli che sono considerati da molti almeno «ancora accettabili».

Mamdani potrebbe così raccogliere voti in più turni - e finire in cima alla lista, anche se all'inizio era indietro.

Le persone non devono votare in modo tattico

Il sistema ha un chiaro vantaggio: non costringe nessuno a votare in modo tattico. Chiunque sia favorevole a Mamdani può metterlo al primo posto senza doversi preoccupare di «regalare» il proprio voto. Se si ritira, il voto vale semplicemente per la persona successiva nella lista.

Alla fine, non vince chi fa più rumore, ma chi incontra un ampio consenso. Un altro vantaggio: il sistema di voto motiva i candidati a raccomandare anche i loro concorrenti.

Anche in Svizzera si sta valutando se il voto preferenziale possa essere una soluzione migliore, soprattutto in occasione di elezioni importanti come quelle del Consiglio degli Stati. Oggi sono spesso necessari due turni di votazione.

Chi non supera il primo turno è sfortunato, anche se è adatto a molte persone in termini di contenuti. Di conseguenza, molti elettori devono votare in modo strategico.

I partiti politici hanno meno possibilità

Chi vota onestamente corre il rischio di «regalare» il proprio voto. Secondo il «Democracy Lab», il voto a scelta differenziata potrebbe risolvere questo dilemma e rendere superfluo un secondo turno di votazione.

In Svizzera è già stato esperimentato

Sono già stati effettuati i primi test, ad esempio per le elezioni del Consiglio degli Stati del 2023 o per le elezioni cantonali di Basilea Città del 2024.

I risultati di un sondaggio mostrano che Il nuovo sistema potrebbe produrre vincitori diversi. Nelle elezioni del Consiglio degli Stati, ad esempio, è emerso che la precedente candidata del PS, Eva Herzog, non avrebbe ottenuto la maggioranza assoluta.

Confronto tra l'elezione reale (elezione maggioritaria con quattro candidati; lato sinistro) e un'elezione maggioritaria con dieci candidati (lato destro) Demokratielabor

Quasi la metà della popolazione, altrimenti stanca delle elezioni, voterebbe se potesse nominare più candidati in ordine sparso.

Anche molti elettori abituali vogliono la nuova procedura. Rifletterebbe meglio le loro preferenze politiche, senza calcoli tattici.