  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Europa più autonoma Commissario Ue: «I tempi della pax americana sono finiti»

SDA

11.1.2026 - 15:52

Il commissario europeo Andrius Kubilius ha sottolineato il cambio di politica degli Stati Uniti.
Il commissario europeo Andrius Kubilius ha sottolineato il cambio di politica degli Stati Uniti.
Keystone

Per l'Europa «adesso è il momento di realizzare» quanto prefissato sulla difesa, «perché, come ha detto di recente il cancelliere Merz, i tempi della pax americana sono finiti».

Keystone-SDA

11.01.2026, 15:52

11.01.2026, 16:27

Lo ha detto il commissario Ue Andrius Kubilius alla conferenza sulla politica di sicurezza di Salen, in Svezia.

Dopo «la strategia di sicurezza nazionale di Washington, il Venezuela e le minacce alla Groenlandia, ora è ancora più chiaro che dobbiamo costruire l'indipendenza dell'Europa», ha sottolineato.

«Ci troviamo di fronte a due sfide: la minaccia russa e il ritiro americano verso l'Indo-Pacifico. Gli Stati Uniti ci chiedono di essere pronti ad assumerci la piena responsabilità della difesa convenzionale dell'Europa. E non possiamo dissentire da questa richiesta», ha evidenziato Kubilius, ricordando l'avvio del programma comunitario Defence Readiness 2030.

Europa più autonoma

«L'Europa dev'essere più indipendente e autonoma: l'ex presidente della Commissione Juncker, il presidente Macron e l'ex cancelliera Merkel pronunciavano parole molto simili 10 anni fa, dopo l'occupazione russa della Crimea», evidenziando la necessità di «superare la frammentazione industriale, raggiungere l'interoperabilità e persino di un esercito europeo, ma ciò non si è concretizzato», ha osservato il politico lituano.

«L'indipendenza della difesa significa che dobbiamo essere pronti, all'interno della Nato, ma con una presenza americana molto minore in Europa – ha aggiunto -. L'incertezza sul futuro del partenariato transatlantico richiede la nostra determinazione»

I più letti

Tragedia a Crans-Montana, Calmy-Rey: «Autorità e proprietari del bar i responsabili»
L'allenatore Tschuor: «L'incidente di Lara Gut-Behrami poteva essere evitato»
Minorenni ustionati a Crans-Montana, la chirurga pediatrica: «Non si cura solo il ferito, ma l'intera famiglia»
Credito Covid, Maserati e diritto del lavoro: le inchieste sui gestori del Constellation
Valerio Scanu allo scoperto: «Con Maria De Filippi ho sbagliato, ero giovane e arrabbiato»

Altre notizie

Disastri, Incidenti. Crans-Montana: proprietari «Le Constellation» interrogati domani

Disastri, IncidentiCrans-Montana: proprietari «Le Constellation» interrogati domani

Medio Oriente. «Attacchi aerei Idf a Khan Younis, droni contro Gaza»

Medio Oriente«Attacchi aerei Idf a Khan Younis, droni contro Gaza»

Ucraina. Mosca a Trump, 'i missili a Kiev una seria escalation'

UcrainaMosca a Trump, 'i missili a Kiev una seria escalation'