Una nave portacontainer nei pressi dello Stretto di Hormuz (archivio) Keystone

Un proiettile sconosciuto ha colpito una nave cargo nello Stretto di Hormuz, strategico al confine con l'Iran, provocando un incendio e costringendo l'equipaggio a sfollare: lo ha fatto sapere un'agenzia per la sicurezza marittima britannica.

Keystone-SDA SDA

«È stato segnalato che una nave cargo è stata colpita da un proiettile sconosciuto nello Stretto di Hormuz, che ha provocato un incendio a bordo», ha dichiarato la United Kingdom Maritime Trade Operations.