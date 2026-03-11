  1. Clienti privati
Crisi in Medio Oriente «Colpita una nave cargo nello Stretto di Hormuz»

SDA

11.3.2026 - 07:23

Una nave portacontainer nei pressi dello Stretto di Hormuz (archivio)
Una nave portacontainer nei pressi dello Stretto di Hormuz (archivio)
Keystone

Un proiettile sconosciuto ha colpito una nave cargo nello Stretto di Hormuz, strategico al confine con l'Iran, provocando un incendio e costringendo l'equipaggio a sfollare: lo ha fatto sapere un'agenzia per la sicurezza marittima britannica.

Keystone-SDA

11.03.2026, 07:23

11.03.2026, 07:44

«È stato segnalato che una nave cargo è stata colpita da un proiettile sconosciuto nello Stretto di Hormuz, che ha provocato un incendio a bordo», ha dichiarato la United Kingdom Maritime Trade Operations.

