Crisi in Medio Oriente«Colpita una nave cargo nello Stretto di Hormuz»
SDA
11.3.2026 - 07:23
Un proiettile sconosciuto ha colpito una nave cargo nello Stretto di Hormuz, strategico al confine con l'Iran, provocando un incendio e costringendo l'equipaggio a sfollare: lo ha fatto sapere un'agenzia per la sicurezza marittima britannica.
Keystone-SDA
11.03.2026, 07:23
11.03.2026, 07:44
SDA
«È stato segnalato che una nave cargo è stata colpita da un proiettile sconosciuto nello Stretto di Hormuz, che ha provocato un incendio a bordo», ha dichiarato la United Kingdom Maritime Trade Operations.