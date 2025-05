Prigionieri di guerra ucraini oggetto del recente scambio con la Russia. Keystone

L'ultima tranche di 303 prigionieri russi e altrettanti ucraini sono stati scambiati oggi fra Mosca e Kiev. Si conclude così l'accordo per lo scambio di mille prigionieri per parte, raggiunto nei giorni scorsi. Lo ha reso noto l'agenzia Tass.

Keystone-SDA SDA

In un post su Telegram, il presidente ucraino Voldymyr Zelensky ha confermato l'avvenuto scambio con la Russia.

«303 difensori ucraini a casa. È stata completata la terza parte dello scambio 1000x1000 concordato in Turchia. Oggi tornano i soldati del nostro esercito, della Guardia Nazionale, del Servizio di Frontiera dello Stato e del Servizio di Trasporto Speciale dello Stato», scrive il presidente ucraino.

Nei due giorni scorsi erano già stati rilasciati 697 prigionieri per parte, soprattutto soldati ma anche 120 civili.

Tutto questo quando l’esercito russo continua lentamente ad avanzare lungo tutta la linea del fronte, mentre le trattative per un cessate il fuoco e per la fine del conflitto non mostrano segni sostanziosi.

Venerdì, Sergei Lavrov ha dichiarato che Mosca sta preparando un documento con le «condizioni di un accordo duraturo e globale», che sarà trasmesso a Kiev una volta finalizzato lo scambio di prigionieri.