Con Trump essere invitati alla Casa Bianca rischia di essere una vera e propria imboscata

Il presidente Donald Trump accoglie il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa alla Casa Bianca, mercoledì 21 maggio 2025, a Washington. KEYSTONE

Un tempo l'invito nello Studio Ovale della Casa Bianca era molto ambito. Adesso con Donald Trump è diventato un biglietto per una possibile e spietata imboscata politica.

Agence France-Presse Valérie Passello

Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa è l'ultima vittima di una serie iniziata con un incontro esplosivo tra Donald Trump e il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky a febbraio.

Il presidente americano ha trasformato quella che sotto il suo predecessore Joe Biden era una semplice opportunità diplomatica per una foto, in una difficile prova giocata in diretta televisiva.

Lo spettacolo è diventato familiare: un leader appollaiato sul bordo della sua poltrona imbottita, davanti al famoso caminetto dello Studio Ovale, che attende nervosamente il destino che gli sarà riservato.

Il 78enne giocherà la carta del fascino? Sfoggerà la nuova doratura che ha orgogliosamente installato nella tana della presidenza americana? Sfiderà il suo ospite sui dazi, sul commercio o sugli aiuti militari degli Stati Uniti?

O si limiterà a scontrarsi con lui? Nessuno lo sa finché non arriva. I leader sanno solo che quando le telecamere entreranno nella stanza, saranno sulle spine.

Il caldo e lo spazio ristretto aumentano la tensione, mentre l'imprevedibile miliardario cerca di mettere in imbarazzo il suo ospite e di avere la meglio. Il tycoon ha alzato l'asticella quando ha ricevuto Zelensky il 28 febbraio.

Un'imboscata deliberata?

Le tensioni legate all'improvviso avvicinamento di Washington alla Russia sono arrivate al culmine quando il presidente americano, rosso di rabbia, ha rimproverato bruscamente il leader ucraino, accusandolo di scarsa gratitudine per gli aiuti militari americani.

Molti si sono chiesti se si trattasse di un'imboscata deliberata. Da allora, l'obiettivo delle capitali straniere è stato quello di «evitare uno Zelensky». La visita del presidente sudafricano di mercoledì è stata la cosa più simile a una replica, e questa volta è stata chiaramente pianificata.

È arrivato con i golfisti sudafricani Ernie Els e Retief Goosen, nella speranza di ammorbidire Trump, appassionato di questo sport. E per controbattere le sue accuse infondate di un presunto «genocidio» ai danni degli agricoltori bianchi in Sudafrica.

Il volto del presidente sudafricano ha tradito la sua perplessità quando Trump ha improvvisamente chiesto di «spegnere le luci» e di proiettare un video.

Sulle immagini, i politici sudafricani cantavano «uccidete l'agricoltore». Un Ramaphosa sbalordito ha guardato lo schermo, poi Trump, poi di nuovo lo schermo.

Ma a differenza del presidente ucraino, che ha discusso di fronte al leader statunitense sempre più arrabbiato, il capo di Stato sudafricano è rimasto calmo.

A differenza del presidente ucraino, che ha saltato il pranzo, non gli è stato chiesto di lasciare la Casa Bianca. Altri leader sono arrivati completamente preparati. Alcuni sono usciti praticamente indenni dalla prova, persino con un certo grado di gloria.

Chi usa la fermezza, chi la diplomazia e chi gesti d'affetto

Nonostante il palpabile nervosismo, il primo ministro canadese Mark Carney è rimasto fermo quando Trump ha chiesto che il suo Paese diventasse il 51° Stato americano, insistendo sul fatto che «non è mai stato in vendita».

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha convinto Trump con una lettera di re Carlo III, mentre il presidente francese Emmanuel Macron ha ripreso il suo cameratismo diplomatico con gesti di affetto.

Gli alleati ideologici del momento sono i più fortunati, come il salvadoregno Nayib Bukele che è stato accolto calorosamente dopo aver accettato di accogliere i migranti nella sua mega-prigione.

Una sorta di reality show politico

Ma alcuni sono stati messi in imbarazzo. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ricevuto un'accoglienza degna del primo ospite straniero del secondo mandato del repubblicano, ma il suo ritorno in aprile è stato diverso. Alle telecamere non è sfuggita la sua espressione stupita quando l'americano ha annunciato negoziati diretti con l'Iran.

È stato una sorta di reality politico per un presidente proveniente dal mondo dei media. Dopo la resa dei conti con Zelensky, si è congratulato per il «grande momento televisivo».

Uno dei suoi consiglieri ha aggiunto dopo l'apparizione di Ramaphosa: «Siamo letteralmente osservati in tutto il mondo», ha detto Jason Miller su X. «L'audience è oro!».