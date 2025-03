Keith Kellogg (a destra) e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Il presidente degli Stati Uniti si vanta dei suoi buoni rapporti con il leader del Cremlino Vladimir Putin. Da quando è tornato in carica, Donald Trump ha spesso espresso il punto di vista di Mosca. Adesso la retrocessione di Keith Kellogg, che sarà inviato speciale responsabile solo dell'Ucraina, ha sollevato delle perplessità.

tcar Carsten Dörges

Hai fretta? blue News riassume per te I media statunitensi interpretano la retrocessione di Keith Kellogg come una concessione a Mosca.

Come Donald Trump l'inviato speciale, ora responsabile solo per l'Ucraina, non ha reagito alla riduzione del suo portfolio.

Kellogg avrebbe trattato gli ucraini in modo più favorevole rispetto al suo presidente o al suo vicepresidente JD Vance. Mostra di più

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha tolto al suo inviato per la guerra in Ucraina la responsabilità nei confronti della Russia.

Mentre i media statunitensi hanno interpretato la sorprendente mossa come una concessione a Mosca, il presidente e il suo inviato speciale, Keith Kellogg, che ora sarà responsabile solo dell'Ucraina, non volevano che fosse vista come una retrocessione.

«Sono lieto di annunciare che il generale Keith Kellogg è stato nominato inviato speciale per l'Ucraina», ha scritto il numero 1 della Casa Bianca sul suo social network Truth.

Non ha menzionato il fatto che a novembre lui stesso aveva affidato all'ex militare i negoziati per la fine della guerra in corso dal febbraio 2022 e quindi per Russia e Ucraina.

Il Cremlino aveva esercitato pressioni sul generale affinché lasciasse la partita «perché sarebbe stato filo-ucraino», come hanno riferito nei giorni scorsi l'emittente televisiva statunitense NBC e altri media.

Come il suo capo, Kellogg non ha risposto alla riduzione del suo portfolio. Si è limitato a scrivere su X che si sentiva profondamente onorato dalla fiducia del presidente nella sua volontà di porre fine alla guerra.

Kellogg non ha partecipato a discussioni importanti

In realtà, il generale in questione non ha fatto parte della delegazione statunitense in occasione di importanti colloqui sul conflitto ucraino tenutisi in Russia e in Arabia Saudita.

I contatti di Trump con Mosca sono avvenuti attraverso il suo inviato in Medio Oriente Steve Witkoff. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha parlato sabato con il suo omologo russo, Sergey Lavrov, di ulteriori passi dopo i recenti incontri in Arabia Saudita. I due hanno concordato di continuare a lavorare per normalizzare le comunicazioni tra Mosca e Washington.

L'inviato speciale per l'Ucraina, invece, negozierà direttamente con il presidente Volodymyr Zelensky e la leadership ucraina, come ha spiegato Trump. Il suo incaricato ha un buon rapporto di lavoro con la leadership di Kiev.

Il tenente generale in pensione è stato capo dello staff del Consiglio di sicurezza nazionale durante il primo mandato di Trump, dal 2017 al 2021.

L'80enne di Dayton ha trattato gli ucraini in modo più favorevole dello stesso tycoon o del vicepresidente JD Vance. Per quanto riguarda però l'interruzione temporanea degli aiuti militari statunitensi ha paragonato gli ucraini a un mulo testardo che deve essere colpito sul naso con un piolo quadrato. «È così che si ottiene la loro attenzione».

Trump concorda con Mosca sui combattimenti nel Kursk

Il presidente americano si è sempre vantato dei suoi buoni rapporti con il presidente russo Vladimir Putin. Da quando è tornato in carica, sembra che stia cercando di costruire une relazione su questa base.

Di recente, seguendo il resoconto di Mosca sui combattimenti nella regione russa di Kursk, ha sostenuto che migliaia di soldati ucraini vi erano accerchiati.

Il presidente statunitense ha di fatto passato la palla a Putin, chiedendogli pubblicamente di risparmiare le vite di questi soldati. Il leader del Cremlino ha accettato di farlo, sempre che Kiev avesse ordinato ai suoi soldati di deporre le armi.

Nessun accerchiamento?

È vero che l'esercito ucraino ha dovuto abbandonare in gran parte la testa di ponte che aveva difeso per sette mesi nella regione russa di Kursk, compresa la città di Sudzha. Ma lo Stato Maggiore ucraino e i blogger militari russi concordano per una volta sul fatto che nessuna forza ucraina è stata accerchiata.

Anche il presidente ucraino ha parlato sabato di «menzogna di Putin». Non c'è alcun accerchiamento. Non ha però escluso che la Russia possa tentare di accerchiare le sue unità vicino al confine, in territorio ucraino. Ci sono state indicazioni che le truppe russe volessero avanzare nella regione settentrionale ucraina di Sumy.

L'Ucraina nomina dei negoziatori

Zelensky ha seguito le iniziative diplomatiche degli Stati Uniti per trovare una via d'uscita dalla guerra e ha nominato una squadra di negoziatori. Il suo influente capo della cancelleria, Andriy Yermak, è stato designato quale capo negoziatore. La delegazione comprende anche il Ministro degli Esteri Andriy Sybiha, il Ministro della Difesa Rustem Umyerov e il vice di Yermak, Pavlo Palissa.

I quattro negoziatori hanno già avuto colloqui con gli Stati Uniti in Arabia Saudita la scorsa settimana. Ciò ha portato alla ripresa delle consegne di armi da parte degli Stati Uniti. L'Ucraina ha accettato la proposta statunitense di un cessate il fuoco di 30 giorni, a patto che anche Mosca la accetti.

La Russia è contraria a un cessate il fuoco incondizionato. Inoltre, il Cremlino considera gli Stati Uniti solo come un partner di contatto, non la leadership ucraina o gli Stati europei.

L'Ucraina schiera un missile Neptune a lungo raggio

Nel frattempo, secondo Zelensky, l'esercito ucraino ha lanciato con successo il missile antinave avanzato Neptun. «È un nuovo missile ucraino, preciso. Il raggio d'azione è di mille chilometri», ha scritto il presidente su Telegram.

Secondo i media ucraini, il suddetto attacco potrebbe essere quello che ha colpito la raffineria russa di Tuapse, sul Mar Nero, venerdì mattina. Secondo le autorità regionali russe, l'impianto era ancora in fiamme sabato sera.