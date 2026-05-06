  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Palestina Confermata la proroga dell'arresto degli attivisti della Flotilla da parte di Israele

SDA

6.5.2026 - 17:38

Saif Abukeshek (a sinistra) e Thiago Ávila resteranno in carcere ancora almeno fino a domenica. (foto d'archivio)
Saif Abukeshek (a sinistra) e Thiago Ávila resteranno in carcere ancora almeno fino a domenica. (foto d'archivio)
Keystone

Il tribunale distrettuale di Beer Sheba, in Israele, ha confermato in appello la proroga della detenzione, fino a domenica, dei due attivisti della «Flotilla per Gaza» arrestati al largo delle coste greche.

Keystone-SDA

06.05.2026, 17:38

06.05.2026, 17:44

Lo ha riferito all’AFP l'avvocata Hadeel Abu Salih, legale di Saif Abukeshek e Thiago Ávila. L'organizzazione israeliana per i diritti umani Adalah, che rappresenta il palestinese di origine spagnola e il brasiliano, afferma che la decisione del tribunale è «illegittima e irragionevole».

Secondo Adalah, la sentenza «non ha affrontato la fondamentale mancanza di autorità legale dello Stato per effettuare un arresto – che di fatto equivaleva a un rapimento – in acque internazionali».

Palestina. Israele proroga l'arresto degli attivisti Thiago Ávila e Saif Abukeshek della Flotilla

PalestinaIsraele proroga l'arresto degli attivisti Thiago Ávila e Saif Abukeshek della Flotilla

«Un arresto legittimo in queste circostanze richiederebbe un'estradizione formale. Poiché non esiste un'autorità legale per l'arresto, ogni giorno successivo di detenzione è illegale», sostiene l'organizzazione per i diritti umani.

Si afferma inoltre che il tribunale di Beer Sheba, confermando la decisione del Tribunale di primo grado di Ashkelon, «si è basato su prove segrete», impedendo agli avvocati di Adalah di contestarlo poiché non avevano avuto accesso a tali prove.

Secondo quanto riportato dall'organizzazione Global Sumud Flotilla, la madre 63enne di Ávila è recentemente deceduta, ma il figlio non sarebbe ancora stato informato della sua morte.

I più letti

Jannik Sinner e il garage da milioni: tra Ferrari, Porsche e il «no» del manager a 18 anni
La showgirl Samira Lui rimanda le nozze con Luigi Punzo, ecco perché
Lara Gut-Behrami parla della sua ultima gara da sciatrice professionista
Debiti record per Pippa Middleton: la tenuta Buckleberry Farm messa in vendita
Cameron Diaz si confessa: «Ho frequentato uomini che mi consideravano un trofeo, poi è arrivato lui»

Sulla Flotilla

Medio Oriente. La Flotilla è ancora a Creta, ma annuncia: «Ripartiremo con più barche»

Medio OrienteLa Flotilla è ancora a Creta, ma annuncia: «Ripartiremo con più barche»

Medio Oriente. Sbarcati a Creta gli attivisti della Flotilla arrestati da Israele: «Azione illegale e pirata»

Medio OrienteSbarcati a Creta gli attivisti della Flotilla arrestati da Israele: «Azione illegale e pirata»

Medio Oriente. Israele blocca a Creta la Flotilla, Netanyahu: «Continueranno a veder Gaza su Youtube». Pioggia di proteste internazionali

Medio OrienteIsraele blocca a Creta la Flotilla, Netanyahu: «Continueranno a veder Gaza su Youtube». Pioggia di proteste internazionali

Altre notizie

«È il caos, ragazzi!». Marco Rubio contro JD Vance: sarà un duello elettrico per la successione di Donald Trump

«È il caos, ragazzi!»Marco Rubio contro JD Vance: sarà un duello elettrico per la successione di Donald Trump

Focolaio in crociera. Madrid: «Ecco cosa faremo con i passeggeri della MV Hondius, nave con l'hantavirus, a Tenerife»

Focolaio in crocieraMadrid: «Ecco cosa faremo con i passeggeri della MV Hondius, nave con l'hantavirus, a Tenerife»

Stati Uniti. Pete Hegseth riorganizza il Pentagono, caccia i generali, fa entrare amici e parenti, compresa sua moglie

Stati UnitiPete Hegseth riorganizza il Pentagono, caccia i generali, fa entrare amici e parenti, compresa sua moglie