Saif Abukeshek (a sinistra) e Thiago Ávila resteranno in carcere ancora almeno fino a domenica. (foto d'archivio) Keystone

Il tribunale distrettuale di Beer Sheba, in Israele, ha confermato in appello la proroga della detenzione, fino a domenica, dei due attivisti della «Flotilla per Gaza» arrestati al largo delle coste greche.

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Lo ha riferito all’AFP l'avvocata Hadeel Abu Salih, legale di Saif Abukeshek e Thiago Ávila. L'organizzazione israeliana per i diritti umani Adalah, che rappresenta il palestinese di origine spagnola e il brasiliano, afferma che la decisione del tribunale è «illegittima e irragionevole».

Secondo Adalah, la sentenza «non ha affrontato la fondamentale mancanza di autorità legale dello Stato per effettuare un arresto – che di fatto equivaleva a un rapimento – in acque internazionali».

«Un arresto legittimo in queste circostanze richiederebbe un'estradizione formale. Poiché non esiste un'autorità legale per l'arresto, ogni giorno successivo di detenzione è illegale», sostiene l'organizzazione per i diritti umani.

Si afferma inoltre che il tribunale di Beer Sheba, confermando la decisione del Tribunale di primo grado di Ashkelon, «si è basato su prove segrete», impedendo agli avvocati di Adalah di contestarlo poiché non avevano avuto accesso a tali prove.

Secondo quanto riportato dall'organizzazione Global Sumud Flotilla, la madre 63enne di Ávila è recentemente deceduta, ma il figlio non sarebbe ancora stato informato della sua morte.