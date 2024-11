Donald Trump assieme a Massad Boulos. Keystone

Si recherà presto a Beirut, in Libano, Massad Boulos, consigliere di Donald Trump di origini libanesi e padre del genero del presidente eletto, per iniziare subito a lavorare per quella pace «equa e duratura» promessa dal tycoon in campagna elettorale.

Parlando in una intervista alla tv libanese LBC, l'influente imprenditore americano-libanese, uno dei principali intermediari tra Trump e la comunità libanese negli Stati Uniti, ha detto che il suo «prossimo viaggio sarà a Beirut, il prima possibile, nei prossimi giorni o al massimo entro due settimane».

Boulos ha ribadito quanto detto già da Trump negli ultimi giorni della campagna elettorale, ovvero che il nuovo presidente Usa «punta a raggiungere una pace duratura» in Medio Oriente e che, per farlo, «è essenziale che (la pace) sia equa e globale, con la necessità di un piano economico che accompagni qualsiasi soluzione, poiché la ripresa economica dei palestinesi è cruciale per la sostenibilità della pace».

Boulos ha aggiunto che Trump è «contrario alle guerre e all'uccisione di civili in generale» e che «per quanto riguarda il Medio Oriente, la sua politica è mirata a ottenere una pace duratura».

Sul tema nucleare iraniano, Boulos ha affermato che il nuovo presidente americano sta lavorando a «un nuovo accordo nucleare con l'Iran che sarà accettabile per gli iraniani, i paesi vicini e per gli Stati Uniti».

