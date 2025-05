Il segretario generale del Consiglio d'Europa Alain Berset Keystone

«Dobbiamo far rifiorire la democrazia»: Lo ha affermato il segretario generale del Consiglio d'Europa, Alain Berset, al termine della riunione dei ministri degli Esteri dei Paesi membri in Lussemburgo.

Keystone-SDA SDA

Nel vertice Berset ha ricevuto il sostegno delle capitali al piano d'azione per realizzare un «nuovo patto democratico per l'Europa». «L'obiettivo è ripristinare la fiducia dei cittadini nella democrazia e dimostrare che è il sistema migliore per garantire pace, uguaglianza e prosperità sul continente», evidenzia il documento preparato da Berset per il summit.

«Il piano è di coordinare uno sforzo collettivo e inclusivo che permetta di superare la sfida urgente del regresso democratico», scrive il segretario generale, sottolineando che «non si tratta di reinventare la democrazia, ma piuttosto di rafforzarne le fondamenta, amplificandone i benefici e innovandone la forma per farla vivere a tutti i cittadini, in particolare alle giovani generazioni».

La «roadmap per il nuovo patto democratico per l'Europa è un invito condiviso a reimmaginare e ricostruire la democrazia insieme, è un impegno all'azione, alla solidarietà e al rinnovamento», indica Berset. «Il risultato finale che vogliamo raggiungere è un'Europa in cui la democrazia funziona meglio, arriva più lontano e include tutti, in cui i cittadini si sentano ascoltati, responsabilizzati e protetti, e che dimostra, attraverso l'azione, che non solo vale la pena di credere nella democrazia, ma anche di costruirla ogni giorno», dichiara Berset.

Il Consiglio d'Europa si impegna a farlo garantendo uno spazio per il dissenso, il pensiero critico e le voci di chi non condivide le sue posizioni.