  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ripristina le sanzioni all'Iran per il nucleare

SDA

19.9.2025 - 16:52

Il Consiglio di sicurezza dell'Onu, riunitosi oggi a New York, ha dato il via libera al ripristino delle sanzioni contro l'Iran per il suo programma nucleare. (immagine d'archivio)
Il Consiglio di sicurezza dell'Onu, riunitosi oggi a New York, ha dato il via libera al ripristino delle sanzioni contro l'Iran per il suo programma nucleare. (immagine d'archivio)
Keystone

Il Consiglio di Sicurezza Onu ha dato il via libera al ripristino delle sanzioni contro l'Iran per il suo programma nucleare.

Keystone-SDA

19.09.2025, 16:52

19.09.2025, 16:56

I Quindici hanno bocciato (con 4 voti a favore, 9 contrari e 2 astensioni) una bozza di risoluzione che avrebbe permesso di estendere la revoca delle sanzioni decisa con l'accordo del 2015.

Ciò significa che le sanzioni contro l'Iran saranno reintrodotte a mezzanotte del 28 settembre, a meno che non venga raggiunto un accordo all'ultimo minuto durante la settimana di alto livello dell'Assemblea Generale.

In caso venisse raggiunto un accordo dell'ultimo minuto, richiederebbe un'altra votazione del Consiglio di Sicurezza (Cds) su una bozza di risoluzione separata per proseguire la revoca delle sanzioni.

Il voto in Cds (a favore hanno votato Russia, Cina, Pakistan e Algeria) è arrivato dopo che a fine agosto Francia, Gran Bretagna e Germania hanno attivato lo «snapback» a causa di «significative inadempienze» da parte di Teheran. Il meccanismo consente il ripristino delle sanzioni entro 30 giorni, e questa settimana, i tre Paesi hanno informato l'Iran di essere ancora in attesa di gesti «concreti».

I più letti

Katia Buchicchio, la prima Miss Italia con l'apparecchio ai denti: «Mi rende unica»
Michelle Hunziker sulla relazione con Nino Tronchetti Provera: «La vivo con naturalezza»
Litigio al ristorante per Stefano De Martino e Caroline Tronelli, poi lui resta fuori casa
Tim Burton e Monica Bellucci annunciano la separazione
Stefano De Martino su Gerry Scotti: «Siamo come commercianti sulla stessa strada»

Altre notizie

Jimmy Kimmel silurato. Il diritto alla libertà di parola negli USA è ancora valido? Trump: «Non ne sono sicuro»

Jimmy Kimmel siluratoIl diritto alla libertà di parola negli USA è ancora valido? Trump: «Non ne sono sicuro»

Guerra in Ucraina. La Commissione UE adotta il 19mo pacchetto di sanzioni contro Mosca

Guerra in UcrainaLa Commissione UE adotta il 19mo pacchetto di sanzioni contro Mosca

L'allarme. L'ONU: «Situazione in Sudan sempre più disastrosa, commessi crimini atroci»

L'allarmeL'ONU: «Situazione in Sudan sempre più disastrosa, commessi crimini atroci»