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Brasile Contatta gli Stati Uniti dai domiciliari, ora Bolsonaro rischia di tornare in carcere

SDA

30.3.2026 - 19:59

La Corte suprema del Brasile ha concesso 24 ore di tempo all'ex presidente Jair Bolsonaro per chiarire se abbia avuto contatti telefonici con gli Stati Uniti, circostanza che, se confermata, rappresenterebbe una violazione degli arresti domiciliari.

Jair Bolsonaro, immagine d'archivio.
Jair Bolsonaro, immagine d'archivio.
KEYSTONE

Keystone-SDA

30.03.2026, 19:59

30.03.2026, 20:03

Condannato a 27 anni e 3 mesi di carcere per tentato golpe, all'ex capo di Stato sono stati concessi lo scorso venerdì i domiciliari per motivi di salute, dopo un ricovero. Tra le restrizioni imposte figura il divieto di effettuare o ricevere telefonate.

Il sospetto di violazione nasce da dichiarazioni del figlio Eduardo Bolsonaro, il quale ha riferito che sta registrando un video per il padre durante un evento della Conservative Political Action Conference negli Stati Uniti, insieme al fratello Flávio Bolsonaro.

Secondo il giudice Alexandre de Moraes, un'eventuale violazione delle regole potrebbe comportare il ritorno in carcere o il trasferimento in una struttura penitenziaria ospedaliera.

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