Secondo i dati delle autorità francesi, si tratta del peggiore incendio nella fascia mediterranea da almeno 50 anni. Keystone

Continua la lotta senza tregua dei pompieri francesi per contrastare l'incendio scoppiato tre giorni fa nel dipartimento dell'Aude, nel sud-ovest della Francia, tra borghi storici, vigne a perdita d'occhio e paesaggi mozzafiato.

Keystone-SDA SDA

Le fiamme, che i media dell'Esagono definiscono come «dantesche», hanno già devastato 17'000 ettari di vegetazione e pinete. Secondo i dati del governo di Parigi, si tratta del peggiore incendio nella fascia mediterranea da almeno 50 anni.

A inizio pomeriggio, il maxi-rogo non risultava «ancora domato», ma ha tuttavia cessato di estendersi ulteriormente, ha riferito il prefetto di zona, Christian Pouget.

Ma ha avvertito, «la battaglia non è ancora finita. Il fuoco può riprendere in modo più importante», è l'avvertimento di Pouget, precisando che le circa 2'000 persone evacuate non sono ancora potute rientrate nelle loro case.

L'obiettivo dei pompieri è domare le fiamme entro fine giornata. Secondo quanto riferito dal gestore Enedis all'agenzia France Presse, questa mattina, erano 2'000 gli alloggi ancora senza corrente elettrica.

Un morto e oltre 10 feriti

Per Enedis, la «priorità immediata è garantire la continuità dei servizi essenziali», come l'accesso all'acqua o alle reti di comunicazione.

Il bilancio al momento resta di un morto – una donna di 65 anni che ha rifiutato di lasciare la sua casa divorata dalle fiamme – e di due feriti tra i civili, di cui uno grave.

Undici sono invece i vigili del fuoco feriti, di cui uno grave. Sul piano materiale, il fuoco ha danneggiato una quarantina di abitazioni e altrettanti veicoli.

Intanto, una cellula di assistenza medico-psicologica è stata allestita nell'Arena di Narbona, una delle principali cittadine della zona.