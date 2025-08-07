Un morto e oltre 10 feritiContinua la lotta al maxi rogo in Francia: «Non abbiamo ancora vinto»
7.8.2025 - 19:16
Continua la lotta senza tregua dei pompieri francesi per contrastare l'incendio scoppiato tre giorni fa nel dipartimento dell'Aude, nel sud-ovest della Francia, tra borghi storici, vigne a perdita d'occhio e paesaggi mozzafiato.
Le fiamme, che i media dell'Esagono definiscono come «dantesche», hanno già devastato 17'000 ettari di vegetazione e pinete. Secondo i dati del governo di Parigi, si tratta del peggiore incendio nella fascia mediterranea da almeno 50 anni.
A inizio pomeriggio, il maxi-rogo non risultava «ancora domato», ma ha tuttavia cessato di estendersi ulteriormente, ha riferito il prefetto di zona, Christian Pouget.
Ma ha avvertito, «la battaglia non è ancora finita. Il fuoco può riprendere in modo più importante», è l'avvertimento di Pouget, precisando che le circa 2'000 persone evacuate non sono ancora potute rientrate nelle loro case.
L'obiettivo dei pompieri è domare le fiamme entro fine giornata. Secondo quanto riferito dal gestore Enedis all'agenzia France Presse, questa mattina, erano 2'000 gli alloggi ancora senza corrente elettrica.
Un morto e oltre 10 feriti
Per Enedis, la «priorità immediata è garantire la continuità dei servizi essenziali», come l'accesso all'acqua o alle reti di comunicazione.
Il bilancio al momento resta di un morto – una donna di 65 anni che ha rifiutato di lasciare la sua casa divorata dalle fiamme – e di due feriti tra i civili, di cui uno grave.
Undici sono invece i vigili del fuoco feriti, di cui uno grave. Sul piano materiale, il fuoco ha danneggiato una quarantina di abitazioni e altrettanti veicoli.
Intanto, una cellula di assistenza medico-psicologica è stata allestita nell'Arena di Narbona, una delle principali cittadine della zona.