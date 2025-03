Il premier Li Qiang ha promesso di stabilizzare il mercato immobiliare e di aumentare con vigore i consumi interni per evitare i rischi di deflazione. KEYSTONE

Impegno a stabilizzare il mercato immobiliare, la spina nel fianco dell'economia cinese da fine 2021, e ad aumentare con vigore i consumi interni per evitare i rischi di deflazione: in un anno carico di insidie dopo la guerra commerciale innescata dai dazi del presidente Usa Donald Trump, il premier Li Qiang, all'apertura dei lavori annuali del Congresso nazionale del popolo, ha tracciato un senso d'urgenza per la debole domanda interna.

E non ha tralasciato il potenziamento strategico delle forze armate anche nel 2025, viste le tensioni territoriali con i Paesi vicini e gli Stati Uniti.

A dispetto del target di Pil di «circa il 5%», come nel 2024, ma più ambizioso visto il contesto, Li ha assicurato lo «sviluppo di nuove capacità di prontezza al combattimento per salvaguardare con fermezza sovranità, sicurezza e interessi di sviluppo cinesi».

Dalla documentazione a corredo del «Rapporto di lavoro del governo», presentato nella Grande sala del popolo davanti al presidente Xi Jinping e a circa 3.000 delegati, è emerso che il budget militare del 2025 crescerà del 7,2%, come nel 2024, fino a raggiungere i 1.780 miliardi di yuan (246 miliardi di dollari) restando il secondo più consistente al mondo dopo quello degli Stati Uniti.

Il premier ha promesso «sforzi coordinati per promuovere le riforme militari-civili». Mentre i tagli ai finanziamenti federali mettono gli Usa a rischio di perdere la leadership scientifica, la Cina ha lanciato un'offensiva di innovazione totale per dominare le tecnologie del futuro tra cui IA, robotica umanoide e reti tlc abilitate al 6G.

Pechino accelera la corsa agli armamenti hi-tech

In questo contesto, Pechino ha accelerato la corsa agli armamenti hi-tech con un secondo rialzo consecutivo del 10% nel 2025 della spesa scientifica (a 54 miliardi di dollari) in base alla bozza di bilancio del ministero delle Finanze, più della crescita dei capitoli diplomazia, sicurezza pubblica, istruzione e difesa.

«Resteremo impegnati – ha precisato il premier – nell'assoluta leadership del Partito comunista sulle forze armate, attueremo il sistema di responsabilità ultima che spetta al presidente della Commissione militare centrale (guidata da Xi come commander-in-chief, ndr), continueremo a migliorare la condotta politica dell'esercito e faremo tutti gli sforzi possibili per raggiungere i grandi progressi verso l'obiettivo del centenario dell'Esercito popolare di liberazione» che cade nel 2027 e che per diversi analisti è il termine entro cui risolvere il nodo di Taiwan.

La Cina, a tal proposito, porterà «avanti con fermezza» la spinta della riunificazione di Taipei, «si opporrà alle interferenze esterne», «ai tentativi di indipendenza» e lavorerà «con la gente dell'isola per attuare il ringiovanimento della nazione cinese», ha rimarcato Li, strappando un convinto applauso dei delegati.

Anche altri obiettivi

Tra gli altri obiettivi per il 2025: un rapporto deficit-Pil in rialzo al 4%, bond governativi speciali ultra-lunghi per 180 miliardi di dollari, altri 70 miliardi per rafforzare il capitale nelle banche statali, l'inflazione al 2%, 12 milioni di nuovi posti di lavoro (da 11 milioni del 2024) per tenere la disoccupazione nelle aree urbane al 5,5%.

«Le aspirazioni tecnologiche e la crescita della domanda dei consumatori sono 'priorità in competizione' e trovare un equilibrio tra loro sarà fondamentale per la Cina al fine di evitare la prolungata stagnazione sperimentata dal Giappone», ha osservato Alicia Garcia Herrero, capo economista per l'Asia-Pacifico di Natixis in un post su X. Un autentico spettro per Xi e la leadership comunista.