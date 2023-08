Un fermo immagine di un video che mostra il drone marino mentre si avvicina alla nave da sbarco russa Olenegorsky Gonyak. Keystone

Secondo i servizi di sicurezza ucraini (Sbu), la nave Olenegorsky Gornyak che sarebbe stata messa fuori uso nel porto russo di Novorossiysk sul mare Nero è stata colpita da un drone marino con un carico di 450 chili di dinamite. Lo riporta la Bbc.

Una fonte dei servizi di sicurezza ucraini ha confermato all'Afp «il coinvolgimento dell'Sbu nell'attacco». Il porto di Novorossijsk ha temporaneamente sospeso ogni movimento di navi, secondo il Caspian Pipeline Consortium, che carica carburante sulle petroliere nel porto.

La Olenegorsky Gornyak è una nave da sbarco, progettata per lo sbarco delle forze anfibie vicino alle coste.

«Grande schiaffo a Putin»

Il portavoce dell'intelligence ucraina Andrey Yusov ha dichiarato che gli eventi di Novorossiysk sono un «grande schiaffo» per il regime di Putin, secondo quanto riporta Rbc-Ukraine.

«In termini di sicurezza, ovviamente, questa è una grande perdita per la flotta degli occupanti e per la pianificazione di ulteriori operazioni di sbarco. L'uso di queste navi diventa più problematico, e questo è un fattore serio che gli occupanti terranno in considerazione», ha aggiunto Yusov.

SDA