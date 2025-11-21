BrasileScoppia un incendio nella sede della Cop30, 13 persone intossicate
21.11.2025 - 07:54
Tredici persone sono state soccorse per intossicazione da fumo e sono state curate sul posto a Belém, in seguito a un incendio divampato ieri nella sede della Cop30 in corso in Brasile.
«Nella giornata di oggi, è scoppiato un incendio nella Blue Zone della sede della Cop30 a Belém. I vigili del fuoco e gli agenti di sicurezza delle Nazioni Unite hanno reagito prontamente e l'incendio è stato domato in circa sei minuti. Le persone sono state evacuate in sicurezza», scrivono in una nota congiunta la presidenza brasiliana della Cop e l'Un climate change.
La Blue zone delle riunioni ufficiali è stata chiusa per sicurezza mentre nella green zone le attività procedono come da programma.