Brasile Scoppia un incendio nella sede della Cop30, 13 persone intossicate

SDA

21.11.2025 - 07:54

L'incendio scoppiato nella Blue zone della Cop30 in corso a Belém, in Brasile.
L'incendio scoppiato nella Blue zone della Cop30 in corso a Belém, in Brasile.
Keystone

Tredici persone sono state soccorse per intossicazione da fumo e sono state curate sul posto a Belém, in seguito a un incendio divampato ieri nella sede della Cop30 in corso in Brasile.

Keystone-SDA

21.11.2025, 07:54

21.11.2025, 08:33

«Nella giornata di oggi, è scoppiato un incendio nella Blue Zone della sede della Cop30 a Belém. I vigili del fuoco e gli agenti di sicurezza delle Nazioni Unite hanno reagito prontamente e l'incendio è stato domato in circa sei minuti. Le persone sono state evacuate in sicurezza», scrivono in una nota congiunta la presidenza brasiliana della Cop e l'Un climate change.

La Blue zone delle riunioni ufficiali è stata chiusa per sicurezza mentre nella green zone le attività procedono come da programma.

