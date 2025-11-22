Vertice sul climaApprovato il documento finale della COP30, non parla di fonti fossili
SDA
22.11.2025 - 17:51
Nel documento finale della conferenza climatica Cop30 non c'è il riferimento esplicito alle fonti fossili come il petrolio ma arrivano nuovi spazi di confronto sul taglio delle emissioni. Viene inoltre proposto di triplicare i fondi per l'adattamento entro il 2035.
La plenaria della conferenza climatica ha approvato all'unanimità il Global mutirao, l'accordo politico che richiama alla tradizione locale dello sforzo comune per un obiettivo. Dopo due settimane di trattative e un giorno e una notte di lavoro sulle ultime bozze, i circa 200 Paesi presenti hanno trovato un'intesa.
Tra questi non ci sono però gli Stati Uniti che non hanno partecipato al summit.