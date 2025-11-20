  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Cop30 Incendio a un padiglione, evacuato il sito di Belém

SDA

20.11.2025 - 18:42

Allarme incendio alla Cop30 di Belem nella zona dei padiglioni. I partecipanti sono stati fatti evacuare verso la green zone, dall'altra parte del complesso.
Allarme incendio alla Cop30 di Belem nella zona dei padiglioni. I partecipanti sono stati fatti evacuare verso la green zone, dall'altra parte del complesso.
Keystone

Il sito della Cop30 a Belém è stato evacuato su ordine degli agenti di sicurezza a causa di un incendio di vaste proporzioni. Lo riportano i giornalisti dell’AFP presenti sul posto.

Keystone-SDA

20.11.2025, 18:42

20.11.2025, 18:48

Le fiamme sono divampate presso lo stand di un Paese situato vicino all'ingresso, generando una densa colonna di fumo visibile anche dall'esterno.

Gli addetti alla sicurezza hanno tentato di domare l'incendio con estintori in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, intervenuti poco dopo per mettere l'area in sicurezza. Al momento non sono note le cause dell'incendio né eventuali danni o feriti.

I più letti

Le gemelle Kessler, l'eredità segreta: donazioni milionarie e un pacco misterioso
Stefano Bettarini: «Non lavoro e mi godo la vita»
Perché la scandalosa intervista televisiva di Diana risuona ancora oggi?
Genny Urtis: «Il mio ex mi ha manipolata e spinta a fare cose che non avrei voluto»
Dopo le minacce Trump apre a Mamdani: «Il sindaco comunista di New York ha chiesto un incontro»

Altre notizie

Stati Uniti. Dopo le minacce Trump apre a Mamdani: «Il sindaco comunista di New York ha chiesto un incontro»

Stati UnitiDopo le minacce Trump apre a Mamdani: «Il sindaco comunista di New York ha chiesto un incontro»

Guerra in Ucraina. Il piano USA per la fine della guerra spiazza Zelensky: «Ne parlerò con Trump»

Guerra in UcrainaIl piano USA per la fine della guerra spiazza Zelensky: «Ne parlerò con Trump»

Diplomazia Svizzera. Ignazio Cassis in Ruanda, tra Francofonia e relazioni bilaterali

Diplomazia SvizzeraIgnazio Cassis in Ruanda, tra Francofonia e relazioni bilaterali

Medio Oriente. Annullata la visita del generale libanese Haykal a Washington, USA irritati

Medio OrienteAnnullata la visita del generale libanese Haykal a Washington, USA irritati