In un discorso tenuto ieri in parlamento, Kim Jong-un ha sollecitato l'elaborazione di misure legali per considerare Seul "non più una controparte per la riconciliazione e l'unificazione". Keystone

Kim Jong-un ha chiesto di rivedere la Costituzione nordcoreana per definire il Sud il «paese ostile numero uno» e codificare l'impegno ad «occupare completamente» il territorio sudcoreano in caso di guerra.

In un discorso tenuto ieri, lunedì, in parlamento, Kim ha sollecitato l'elaborazione di misure legali per considerare Seul «non più una controparte per la riconciliazione e l'unificazione», secondo il disegno che era di Kim Il-sung, fondatore dello Stato e nonno del leader attuale.

Kim, secondo la Kcna, ha messo in guardia Seul che «la violazione di meno di un millimetro del territorio nordcoreano varrebbe come provocazione di guerra».

Kim, che ha chiesto anche di inserire nella Costituzione il rafforzamento dei piani educativi per indurre i nordcoreani a «ritenere in modo inequivocabile la Repubblica di Corea come il paese ostile numero uno e il principale nemico», è intervenuto alla decima sessione della quattordicesima Assemblea popolare suprema, il parlamento della Corea del Nord, circa due settimane dopo aver definito a fine 2023 i legami con Seul come quelli tra «due Stati ostili tra loro».

Eliminati simboli e programmi di riconciliazione con il Sud

In linea con il nuovo indirizzo, Pyongyang ha anche deciso di abolire tre agenzie legate alla promozione di dialogo e cooperazione intercoreani: sono il Comitato per la riunificazione pacifica del paese, l'Ufficio nazionale per la cooperazione economica e l'Amministrazione internazionale del turismo Kumgangsan.

Durante l'incontro di ieri, Kim ha anche ordinato misure per smantellare «resti del passato» che possono essere considerati come simboli della riconciliazione intercoreana.

«Dobbiamo adottare misure dettagliate, passo dopo passo, per separare ogni collegamenti tra le due Coree nelle aree di confine, inclusa la necessità di tagliare fisicamente il lato nord della strada terrestre Gyeongui, a livelli irrecuperabili», ha affermato, sempre secondo la Kcna.

Il leader del Nord ha ordinato lo smantellamento dell'Arco della Riunificazione, l'iconico monumento costruito nel 2001 a Pyongyang per celebrare il progetto di Kim Il-sung per l'unificazione basata sul sistema federale.

Il Nord è pronto alla guerra

Sulle armi nucleari, il leader ha ribadito che il suo paese non eviterà la guerra, anche se vuole avviarla unilateralmente.

«Se la Corea del Sud invadesse il nostro territorio, lo spazio aereo e le acque anche solo di 0,001 millimetri, lo considereremo una provocazione di guerra», ha detto Kim, aggiungendo che il suo paese non riconoscerà mai la Northern Limit Line (Nll), la linea di confine intercoreana di fatto nel mar Giallo.

Pyongyang ha da tempo chiesto che la linea fosse spostata più a sud poiché era stata tracciata unilateralmente dal Comando Onu guidato dagli Stati Uniti dopo la Guerra di Corea del 1950-53, ricevendo puntualmente il rifiuto di Seul.

SDA