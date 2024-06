Uno dei palloni aerostatici con rifiuti inviati da Pyongyang alla Corea del Sud. Keystone

La Corea del Nord ha lanciato 330 palloni aerostatici pieni di spazzatura a Sud. Lo ha comunicato l'esercito sudcoreano. «Finora circa 80 palloncini sono caduti nella nostra zona», ha detto in una nota il capo di Stato maggiore di Seoul.

SDA

L'analisi dei palloncini ha evidenziato che non contenevano «sostanze pericolose».

«La Corea del Nord si sta impegnando in un'altra provocazione di basso livello lanciando palloncini di spazzatura contro le nostre aree civili» ha scritto Oh Se-Hoon, sindaco di Seoul, in un post su Facebook.

L'invio dei palloni con la spazzatura è la risposta di Pyongyang all'invio di volantini di propaganda al Nord da parte degli attivisti sudcoreani.

Dal canto suo, in risposta, la Corea del Sud ha deciso di riavviare le trasmissioni di propaganda anti-nordcoreana attraverso gli altoparlanti nelle aree di confine.

Dopo una riunione di emergenza sulla sicurezza guidata dal direttore Chang Ho-jin, i funzionari hanno deciso di installare e iniziare le trasmissioni con gli altoparlanti nelle aree di confine già oggi, ha riferito in una nota l'Ufficio presidenziale di Seul.

La mossa porterà con ogni probabilità a una reazione del Nord e a possibili ritorsioni con proprie misure militari.

SDA