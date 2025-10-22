La Corea del Nord ha lanciato oggi almeno un missile balistico non identificato verso il Mar cinese orientale, ha dichiarato l'esercito sudcoreano citato dall'agenzia di stampa Yonhap.
In un avviso inviato alle 08:20 ora locale (la 01.20 in Svizzera), lo Stato maggiore congiunto ha dichiarato di aver rilevato il lancio senza fornire ulteriori dettagli.
Pyongyang aveva lanciato missili balistici e da crociera a corto raggio verso il Mar cinese orientale rispettivamente l'8 e il 22 maggio.
Si tratta del primo lancio missilistico del Nord da quando il governo del presidente sudcoreano Lee Jae-myung è entrato in carica a giugno.
Il lancio precede anche l'imminente vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico che la Corea del Sud ospiterà dal 31 ottobre al 1. novembre.