Si tratta del primo lancio missilistico da parte della Corea del Nord da quando è entrato in carica il governo del presidente sudcoreano Lee Jae-myung. Keystone

La Corea del Nord ha lanciato oggi almeno un missile balistico non identificato verso il Mar cinese orientale, ha dichiarato l'esercito sudcoreano citato dall'agenzia di stampa Yonhap.

Keystone-SDA SDA

In un avviso inviato alle 08:20 ora locale (la 01.20 in Svizzera), lo Stato maggiore congiunto ha dichiarato di aver rilevato il lancio senza fornire ulteriori dettagli.

Pyongyang aveva lanciato missili balistici e da crociera a corto raggio verso il Mar cinese orientale rispettivamente l'8 e il 22 maggio.

Si tratta del primo lancio missilistico del Nord da quando il governo del presidente sudcoreano Lee Jae-myung è entrato in carica a giugno.

Il lancio precede anche l'imminente vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico che la Corea del Sud ospiterà dal 31 ottobre al 1. novembre.