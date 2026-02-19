  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tensione in aumento La Corea del Nord svela un nuovo enorme lanciarazzi con capacità nucleare

SDA

19.2.2026 - 07:26

"Se quest'arma viene utilizzata, nessuno può sperare nella protezione di Dio", ha avvertito il leader nordcoreano Kim Jong-un. (foto d'archivio)
"Se quest'arma viene utilizzata, nessuno può sperare nella protezione di Dio", ha avvertito il leader nordcoreano Kim Jong-un. (foto d'archivio)
Keystone

I media statali affermano che il leader nordcoreano Kim Jong-un ha supervisionato la presentazione ufficiale di «un enorme lanciarazzi multiplo in grado di sparare testate nucleari contro il Sud».

Keystone-SDA

19.02.2026, 07:26

19.02.2026, 07:38

Durante una cerimonia, Kim ha tenuto un discorso in cui ha elogiato il nuovo sistema di lancio multiplo da 600 mm come unico al mondo e lo ha definito «appropriato per un attacco speciale, ovvero per portare a termine una missione strategica», ha affermato l'agenzia di stampa KCNA utilizzando un eufemismo per indicare l'uso del nucleare.

Kim ha sottolineato che questa nuova arma è stata concepita per un uso «deterrente», sostenendo che è invincibile. «Se quest'arma viene utilizzata, nessuno può sperare nella protezione di Dio», ha aggiunto, secondo quanto riporta la KCNA.

Funzionari ed esperti hanno valutato, durante la visita di Kim alla fabbrica che produce i lanciarazzi multipli il mese scorso, che potrebbero essere utilizzati contro la Corea del Sud, inclusa la sua capitale, Seul, situata a meno di 50 chilometri dalla linea di separazione fra i due paesi.

Gli analisti ritengono che questa innovazione sia stata progettata per migliorare le capacità di attacchi di precisione della Corea del Nord, sfidando sia la Corea del Sud sia gli Stati Uniti, e che la sua presentazione potrebbe precedere i test prima della sua potenziale esportazione in Russia, con la quale la partnership si è rafforzata dopo la guerra di Mosca contro l'Ucraina.

I più letti

Brignone ha sciato fino all'oro con una paura mortale: «Ho rovinato la gamba e il ginocchio»
Stefano Gabbana mette in vendita il suo superyacht, ecco quanto costa
Bimbo vittima di un errore medico a Napoli, impossibile il trapianto di un nuovo cuore
Una medaglia emozionante per Camille Rast: «La volevo così tanto per lui!»
Ecco l’ultimatum della principessa Kate che ha cambiato il destino della coppia reale

Altre notizie

Corea del Sud. L'ex presidente Yoon condannato per aver guidato un'insurrezione

Corea del SudL'ex presidente Yoon condannato per aver guidato un'insurrezione

Eletto dal Parlamento. Balcázar a sorpresa nuovo presidente ad interim del Perù

Eletto dal ParlamentoBalcázar a sorpresa nuovo presidente ad interim del Perù

Francia. Tutti contro La France Insoumise per la morte del nazionalista Quentin

FranciaTutti contro La France Insoumise per la morte del nazionalista Quentin