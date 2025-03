È tornato in libertà il deposto presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, oltre un giorno dopo che la Corte distrettuale centrale di Seul ne ha decretato la scarcerazione per motivi procedurali.

Il controverso presidente Yoon Suk Yeol. sda

Yoon è uscito dall'unità di detenzione dopo che la Procura generale ha rinunciato a ricorrere contro la scarcerazione.

«Chino la testa per gratitudine alla gente della nazione»

Dovrà comunque affrontare, anche se a piede libero, il processo che lo vede imputato dell'accusa di «insurrezione» per il fallito tentativo di imporre la legge marziale nel paese lo scorso 4 dicembre, oltre alla sentenza della Corte costituzionale, chiamata a decidere se confermare la destituzione (impeachment), privandolo ufficialmente della carica di capo dello Stato.

Fuori dal carcere il deposto presidente conservatore ed ex procuratore è stato prelevato da un convoglio di veicoli e scortato fino alla residenza presidenziale, lo storico palazzo detto Casa Blu per il colore delle tegole del tetto a pagoda, dove ad attenderlo c'era una folla di sostenitori, ai quali Yoon si è prodigato in inchini.

«Apprezzo il coraggio e la determinazione della corte nell'emendare l'illegalità», ha dichiarato Yoon tramite i suoi legali, secondo l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap.

«Chino la testa in segno di gratitudine alla gente di questa nazione», ha aggiunto.

Un errore di procedura, ecco quale

Venerdì la corte che ne ha deciso il rilascio ha spiegato di aver accolto l'istanza dei difensori di Yoon, dopo 52 giorni trascorsi in cella, per un errore procedurale, più precisamente sul fatto che l'estensione della detenzione in carcere, decisa il 26 gennaio scorso quando è stata formalizzata l'accusa di insurrezione, è stata decretata quando i termini della sua precedente carcerazione di dieci giorni erano già scaduti, seppure solo di poche ore.

I legali di Yoon, anzi, hanno protestato che il rilascio fisico oggi sia avvenuto non prima di 27 ore dalla decisione della corte.

«Il rilascio del presidente non riguarda solo un'ingiustizia individuale, ma è l'inizio di un percorso difficile di ripristino dello stato di diritto in questo paese», ha sostenuto la squadra dei suoi legali, ai quale ha fatto eco il Partito del potere popolare (Ppp) di Yoon.

«Yoon si comporta come un generale che ha vinto una battaglia»

La principale forza d'opposizione, il Partito democratico, invece, ha protestato, evocando il rischio di esacerbazione della tensione.

Yoon, per il democratici, si comporta «come un generale che ha vinto una battaglia: atteggiamento indecoroso da parte di qualcuno che nega di essere incriminato per aver guidato un'insurrezione».

Dunque, «l'unica via d'uscita è una veloce rimozione dalla carica» da parte della Corte costituzionale, che si pronuncerà entro la fine del mese.

Perché ha decretato la legge marziale?

Dopo aver gettato il paese nel caos, proclamando il 4 dicembre la legge marziale e inviando i militari in parlamento nel tentativo di superare un'impasse politica – provvedimento annullato poche ore dopo dal legislativo -, il 64enne presidente è riuscito a evitare l'arresto per ben due settimane, opponendo la sua scorta armata alle forze dell'ordine, fino al 15 gennaio, quando si è consegnato.

Il processo parlamentare di destituzione si è basato sul fatto che la legge marziale non è giustificata se non in tempo di guerra.

Il suo partito afferma che la decisione fu presa da Yoon per evidenziare davanti al paese quella che chiama la «dittatura parlamentare» delle opposizioni.