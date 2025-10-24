  1. Clienti privati
Washington-Pyongyang Corea del Sud: «Notevoli possibilità di incontro tra Trump e Kim»

SDA

24.10.2025 - 09:10

Kim Jong Un (a destra) e Donald Trump si sono incontrati l'ultima volta nel 2019 a Panmunjom, nella Zona demilitarizzata che separa le due Coree.
Kim Jong Un (a destra) e Donald Trump si sono incontrati l'ultima volta nel 2019 a Panmunjom, nella Zona demilitarizzata che separa le due Coree.
Keystone

Il ministro dell'unificazione della Corea del Sud ha affermato di ritenere che ci siano «notevoli» possibilità che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontri il leader nordcoreano Kim Jong Un durante una visita nella penisola la prossima settimana.

Keystone-SDA

24.10.2025, 09:10

24.10.2025, 09:59

Trump è atteso in Corea del Sud mercoledì per il Forum sulla Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec).

I media statunitensi hanno riferito che funzionari della sua amministrazione hanno discusso privatamente l'organizzazione di un incontro tra Trump e il leader nordcoreano Kim, con il quale ha avuto colloqui l'ultima volta nel 2019.

La Corea del Nord sembra «prestare attenzione agli Stati Uniti e vari segnali (...) suggeriscono una considerevole possibilità di un incontro», ha detto ai giornalisti il ministro dell'unificazione, Chung Dong-young, il cui ministero gestisce le relazioni tese con la Corea del Nord.

Trump ha affermato di sperare di incontrare nuovamente Kim, possibilmente quest'anno. Seoul ha esortato i due leader a non lasciarsi sfuggire l'occasione.

«Non voglio perdere nemmeno l'1% di possibilità», ha detto il ministro dell'unificazione.

«Devono prendere una decisione», ha aggiunto Chung. Kim e Trump si sono incontrati l'ultima volta nel 2019 a Panmunjom, nell'Area di sicurezza congiunta nella Zona demilitarizzata (Dmz) che separa le due Coree.

