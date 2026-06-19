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Proliferazione nucleare Corea del Sud: «Ora Trump si concentrerà sulla Corea del Nord»

SDA

19.6.2026 - 08:20

Il presidente sudcoreano Lee Jae Myung mentre parla ai giornalisti a Seul al suo ritorno dal vertice del G7.
Il presidente sudcoreano Lee Jae Myung mentre parla ai giornalisti a Seul al suo ritorno dal vertice del G7.
Keystone

Il presidente statunitense Donald Trump vuole ora concentrare la sua attenzione sulla Corea del Nord, ha indicato oggi il presidente sudcoreano Lee Jae Myung dopo l'incontro con il suo omologo statunitense in Francia.

Keystone-SDA

19.06.2026, 08:20

19.06.2026, 08:29

«Il presidente Trump ha detto che è giunto il momento di prestare attenzione alla questione nordcoreana», ha riferito Lee ai giornalisti a Seul, fornendo dettagli sul suo incontro con l'inquilino della Casa Bianca al vertice del G7, il gruppo delle sette maggiori economie liberali al mondo, tenuto all'inizio della settimana a Évian-les-Bains (Francia).

Lee Jae Myung ha dichiarato inoltre di aver spiegato a Trump, che le sanzioni imposte alla Corea del Nord a causa del suo programma nucleare sono «inefficaci». «Gli ho detto che le sanzioni e la pressione (contro il Nord) sono inefficaci», ha affermato.

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