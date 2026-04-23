La manifestazione dei lavoratori della Samsung. Keystone

Decine di migliaia di lavoratori della Samsung Electronics hanno manifestato in Corea del Sud per chiedere aumenti salariali e bonus più consistenti, minacciando in alternativa lo sciopero. Lo riportano i media sudcoreani e quelli internazionali.

Keystone-SDA SDA

La manifestazione è avvenuta davanti al complesso produttivo di chip per computer a Pyeongtaek. Samsung è uno dei principali produttori di chip utilizzati in una vasta gamma di settori, dall'intelligenza artificiale all'elettronica di consumo: un eventuale sciopero potrebbe causare gravi disagi e perdite.

I lavoratori si sono radunati nel complesso industriale con cartelli e striscioni, in presenza di un imponente dispiegamento di forze dell'ordine, chiedendo «trasparenza nelle retribuzioni e via ai limiti massimi sui bonus». Secondo i rappresentanti sindacali, alla protesta hanno partecipato circa 40'000 iscritti.