  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Lavoro Corea del Sud: protestano migliaia di lavoratori della Samsung

SDA

23.4.2026 - 10:50

La manifestazione dei lavoratori della Samsung.
La manifestazione dei lavoratori della Samsung.
Keystone

Decine di migliaia di lavoratori della Samsung Electronics hanno manifestato in Corea del Sud per chiedere aumenti salariali e bonus più consistenti, minacciando in alternativa lo sciopero. Lo riportano i media sudcoreani e quelli internazionali.

Keystone-SDA

23.04.2026, 10:50

23.04.2026, 10:53

La manifestazione è avvenuta davanti al complesso produttivo di chip per computer a Pyeongtaek. Samsung è uno dei principali produttori di chip utilizzati in una vasta gamma di settori, dall'intelligenza artificiale all'elettronica di consumo: un eventuale sciopero potrebbe causare gravi disagi e perdite.

I lavoratori si sono radunati nel complesso industriale con cartelli e striscioni, in presenza di un imponente dispiegamento di forze dell'ordine, chiedendo «trasparenza nelle retribuzioni e via ai limiti massimi sui bonus». Secondo i rappresentanti sindacali, alla protesta hanno partecipato circa 40'000 iscritti.

I più letti

Vittoria di Savoia, figlia di Emanuele Filiberto, senza filtri: «Via di casa a 17 anni, niente tiara»
«Ero a terra ubriaco, non riuscivo più ad alzarmi»: Tiziano Ferro racconta il suo momento più buio
Cosa ci fa questo fiore viola su Whatsapp?
Gregory Hofmann: «Fischer? All'inizio eravamo tutti un po' scioccati»
Fra guerre e tensioni, ecco le conseguenze per la Svizzera... e per le tasche dei cittadini

Altre notizie

Filippine. L'ex presidente filippino Duterte sarà processato dalla CPI

FilippineL'ex presidente filippino Duterte sarà processato dalla CPI

Ticker Medio Oriente. Lo sminamento dello Stretto di Hormuz potrebbe durare fino a sei mesi - Scadenza 1° maggio aumenta pressione su Trump per chiudere in Iran

Ticker Medio OrienteLo sminamento dello Stretto di Hormuz potrebbe durare fino a sei mesi - Scadenza 1° maggio aumenta pressione su Trump per chiudere in Iran

Gran Bretagna. Si moltiplicano i malumori nel Labour contro Starmer per il caso Mandelson

Gran BretagnaSi moltiplicano i malumori nel Labour contro Starmer per il caso Mandelson