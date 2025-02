Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è comparso davanti alla Corte distrettuale centrale di Seulalla prima udienza preliminare del processo penale che lo vede imputato per insurrezione e abuso di potere.

Yoon Suk Yeol (a sinistra) parla con il suo avvocato Yun Gap-geun in aula il 20 gennaio 2025. KEYSTONE

L'ex potente procuratore capo nazionale ha rotto un altro record, in negativo: è il primo capo della Stato in carica a subire l'onta di un procedimento penale per reati gravissimi, non coperti dall'immunità, per la maldestra dichiarazione della legge marziale lo scorso 3 dicembre.

Rischia, se riconosciuto colpevole, di dover affrontare l'ergastolo o addirittura la pena di morte.

I guai per Yoon sono ben lontani dalla fine.

C'è un secondo fronte legale importante

Sull'altro fronte legale aperto, quello dell'impeachment, la Corte costituzionale ha riferito nella serata di giovedì di aver fissato l'udienza finale per martedì prossimo, aumentando la probabilità di un verdetto intorno a metà marzo.

Nell'occasione, il pool legale di Yoon e il Parlamento presenteranno le rispettive argomentazioni conclusive, a cui seguiranno le dichiarazioni finali.

Subito dopo, in base ai precedenti, il giudizio sulla rimozione definitiva di Yoon o sul suo reintegro nel pieno delle funzioni dovrebbe maturare nell'arco di un paio di settimane.

Il verdetto, in altri termini, dovrebbe giungere prima della nuova udienza preliminare del 24 marzo sempre dinanzi alla Corte distrettuale centrale di Seul.

Yoon s'è presentato in aula anche se non era obbligato

Quella odierna si è conclusa in appena 13 minuti, ma la prossima servirà per chiarire le principali controversie del caso e per pianificare i passaggi futuri.

Yoon, pur mancando l'obbligo, ha deciso di partecipare alla sessione, entrando in tribunale vestito con un abito blu scuro e una cravatta rossa.

I suoi avvocati hanno affermato che avrebbero delineato la loro posizione sulle accuse in una data futura, osservando la necessità di esaminare tutti i verbali e i documenti messi insieme dalla pubblica accusa.

E non hanno espresso neppure valutazioni sull'opportunità di unire il caso a quello di altri incriminati per il loro presunto ruolo nell'imposizione della legge marziale, tra cui l'ex ministro della difesa Kim Yong-hyun.

Piccoli passi in un processo ancora lungo

A fine udienza, la corte ha avviato l'esame della richiesta di Yoon di annullare l'arresto e di disporre il suo rilascio.

Il presidente deposto è detenuto da metà gennaio a seguito dell'esecuzione del mandato per insurrezione, ma il suo pool di avvocati ha obiettato l'illegalità della detenzione, sostenendo che il periodo di reclusione cautelare era già scaduto quando i procuratori lo hanno incriminato il 26 gennaio e che non c'era il rischio di fuga.

La corte ha disposto alle parti il deposito di ulteriori opinioni in dieci giorni; piccoli passi di un procedimento ancora lungo.