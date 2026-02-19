  1. Clienti privati
Corea del Sud L'ex presidente Yoon condannato per aver guidato un'insurrezione

SDA

19.2.2026 - 08:14

Il presidente sudocreano Yoon Suk-yeol
sda

L'ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è stato condannato dal tribunale distrettuale di Seul per aver guidato un'insurrezione attraverso il tentativo di imporre la legge marziale. Lo riporta l'agenzia Yonhap.

Keystone-SDA

19.02.2026, 08:16

Il tribunale ha emesso il verdetto nella prima sentenza sul caso, affermando che Yoon mirava a paralizzare l'Assemblea nazionale inviando truppe al complesso parlamentare dopo aver dichiarato la legge marziale.

Il tribunale è pronto a emettere una sentenza per Yoon seguendo la raccomandazione dei procuratori speciali di applicare la pena di morte, presente nel paese ma bloccata da una moratoria dal 1997.

