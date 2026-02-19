Corea del SudL'ex presidente Yoon condannato per aver guidato un'insurrezione
19.2.2026 - 08:14
L'ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è stato condannato dal tribunale distrettuale di Seul per aver guidato un'insurrezione attraverso il tentativo di imporre la legge marziale. Lo riporta l'agenzia Yonhap.
Il tribunale ha emesso il verdetto nella prima sentenza sul caso, affermando che Yoon mirava a paralizzare l'Assemblea nazionale inviando truppe al complesso parlamentare dopo aver dichiarato la legge marziale.
Il tribunale è pronto a emettere una sentenza per Yoon seguendo la raccomandazione dei procuratori speciali di applicare la pena di morte, presente nel paese ma bloccata da una moratoria dal 1997.