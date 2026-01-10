Pyongyang accusa Seul di utilizzare droni spia. Keystone

La Corea del Nord ha accusato la Corea del Sud di aver fatto volare un drone sul suo territorio nei giorni scorsi, a scopo di spionaggio, secondo quanto riporta Afp. Seul ha rigettato l'accusa.

Keystone-SDA SDA

L'esercito nordcoreano ha rintracciato un drone «in movimento verso nord» sopra la contea di confine sudcoreana di Ganghwa all'inizio di gennaio, prima di abbatterlo vicino alla città nordcoreana di Kaesong, secondo un portavoce in una dichiarazione diffusa dall'agenzia di stampa statale Kcna.

«Sul drone erano installate apparecchiature di sorveglianza» e l'analisi dei rottami ha mostrato che conteneva filmati di «obiettivi importanti» del Nord, comprese le zone di confine, ha proseguito il portavoce.

La Corea del Sud ha affermato di non avere trovato alcuna traccia del volo e il Ministro della Difesa Ahn Gyu-back ha aggiunto che il drone a cui si riferisce Pyongyang «non era un modello utilizzato dai militari sudcoreani». Il Presidente sudcoreano Lee Jae Myung ha ordinato un'indagine.

Secondo Pyongyang le riprese del drone erano «prove evidenti» che l'aereo era entrato nello spazio aereo «a scopo di sorveglianza e ricognizione» e la presunta incursione era simile a quella avvenuta a settembre, quando la Corea del Sud aveva fatto volare dei droni vicino alla sua città di confine di Paju.

La Corea del Sud sta già indagando sui presunti voli di droni sul Nord alla fine del 2024 e i pubblici ministeri hanno incriminato l'allora presidente Yoon Suk Yeol con l'accusa di aver usato illegalmente le incursioni.