La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico verso il Mar del Giappone, ha riferito giovedì l'esercito della Corea del Sud, citato dall'agenzia Kyodo. Si tratta del primo lancio di missili effettuato dal Paese dallo scorso settembre.

Il Ministero della Difesa giapponese ha confermato che quello che sembrava essere un missile balistico era stato lanciato dalla Corea del Nord. La Guardia Costiera giapponese ha ordinato alle navi di rimanere in allerta per ulteriori informazioni.

Il lancio del missile è avvenuto in un momento in cui ci sono segnali che la Corea del Nord potrebbe prepararsi a lanciare un missile balistico intercontinentale e a condurre il suo settimo test nucleare, entrambi previsti per novembre.

L'agenzia di intelligence militare della Corea del Sud ha fornito mercoledì la sua ultima valutazione sulla Corea del Nord ad alcuni parlamentari a Seul, osservando che tali test potrebbero avvenire poco prima o dopo le elezioni presidenziali statunitensi del 5 novembre.

Le navi giapponesi rimangono in allerta

Il ministero della Difesa giapponese afferma che il lancio del missile balistico dalla Corea del Nord è avvenuto alle 7:11 di giovedì, e si prevede che il proiettile atterri al di fuori della Zona economica esclusiva (Zee) del Giappone, a circa 300 chilometri a ovest dell'isola Okushiri, nell'Hokkaido.

Secondo le fonti governative, il missile potrebbe essere stato lanciato con una traiettoria inclinata, sparato cioè con un angolo ripido, quasi verticale. La Guardia costiera nipponica ha ordinato alle navi nell'area di rimanere in allerta per ulteriori informazioni.

Si tratta della dodicesima volta da inizio anno che il regime di Pyongyang ha lanciato missili balistici, o proiettili ritenuti tali.

Cosa dice la Corea del Nord?

Dal canto suo, la Corea del Nord afferma di aver condotto un test missilistico balistico «cruciale» per rafforzare il suo deterrente nucleare. Lo ha detto il leader Kim Jong Un a seguito del lancio di un missile balistico intercontinentale.

«E' un'azione militare appropriata che soddisfa pienamente lo scopo di informare i rivali della nostra capacità di contrattaccare», ha detto Kim come riferisce l'agenzia di stampa centrale coreana.

La condanna delle Nazioni Unite

«E' una flagrante violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite» e «rischia di destabilizzare la sicurezza nella regione». Così la Casa Bianca commenta il lancio di un missile balistico intercontinentale da parte della Corea del Nord.

«Gli Stati Uniti condannano fermamente il test missilistico della Repubblica popolare democratica di Corea (Rpdc). Questo lancio è una flagrante violazione di molteplici risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite», ha detto in una nota il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, Sean Savett.

